Camila Cabello y su contacto limitado pero positivo con Fifth Harmony: “Nos apoyamos unas a otras”

El nombre de Camila Cabello estará unido indisolublemente durante toda su vida con el de Fifth Harmony. La formación con la que logró catapultarse al estrellato saliendo del concurso de talentos musicales The X Factor y de la que se despidió hace unos años para cuidar su salud mental y posteriormente para probar su carrera en solitario. Y pese al tiempo que ha pasado desde su marcha, la cantante sigue acordándose de sus ex compañeros, ahora más que nunca tras publicar su tercer disco de estudio: Familia.

Durante una entrevita con Reuters, la ahora solista ha confirmado que mantiene un contacto limitado pero positivo con sus ex compañeras de formación Ally Brooke, Normani Kordei, Lauren Jauregui y Dinah Jane: "Nos apoyamos mucho unas a otras a través de mensajes directos y cosas así. Ahora siento que estoy en un lugar realmente muy muy bueno con ellas".

Hay que recordar que la salida de Camila Cabello de Fifth Harmony supuso un gran shock dentro de la industria musical y que hubo varios comunicados cruzados en el que las componentes ponían las cartas sobre la mesa sobre lo que había sucedido en los últimos años dentro de la formación.

Parece que el tiempo va curando todas las heridas y que la intéprete necesitaba lanzar este mensaje en este momento de su carrera discográfica. De hecho, tal y como ya os hemos contado en el videoclip de Psychofreak junto a Willow Smith, hay también una mención a la girlband.

Se trata de la canción número 3 del disco Familia y también del tercer videoclip que conocemos de este nuevo proyecto musical. En uno de los versos de la canción, Camila Cabello hace referencia a Fifth Harmony, dejando claro que no culpa a las demás chicas por cómo le fue durante su periodo en el grupo: "I don’t blame the girls for how it went down, down" ("No culpo a las chicas por cómo me fue") canta Camila en Psychofreak.

"Esa canción básicamente es sobre la ansiedad y todas las cosas que han sido parte de mi viaje con la ansiedad y empezar muy joven en la industria" confesó Camila a Reuters. "Estaba en un lugar muy malo, en cuanto a mi salud mental. Comparado a mis álbumes previos, creo que yo como ser humano estoy mejor, con los pies en la tierra y en general mejor. Me siento mucho más a salvo, tranquila y mi verdadero yo"