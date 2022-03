Camila Cabello estrena otra canción de ‘Familia’: ‘Boys don't cry’

Queda poco más de una semana para que Camila Cabello ponga a la venta su nuevo álbum de estudio: Familia. Un nuevo trabajo discográfico del que llevamos oyendo hablar durante los dos últimos años y del que la propia artista ha ido presentando un buen listado de canciones hasta hoy mismo cuando ha presentado Boys don't cry en sus cuentas oficiales.

Es el segundo estreno que la cubana realiza en sus redes sociales y que llega apenas 24 horas después del estreno del fragmento de Everyone at this party. Dos preciosas canciones cuya temática parece estar inspirada en la relación sentimental ahora rota con Shawn Mendes.

No se trata de las primeras canciones que los seguidores de Camila Cabello pueden escuchar antes de que su disco, Familia, se ponga a la venta el próximo 8 de abril. Se trata del tercer disco de estudio de la cantante, después de Romance y Camila. Un álbum con sonidos latinos que quiere mostrar los vínculos familiares de la artista, con letras sobre su vida cotidiana. Ya se conocen algunas de las canciones, como las ya estrenadas Don’t go yet, donde mezcló la cumbia y el pop, o la reciente colaboración con Ed Sheeran, Bam Bam, con una melodía pegadiza llena de onomatopeyas.

A los dos sencillos oficiales hay que sumarle las presentaciones de otras como La Buena Vida, una canción homenaje a sus raíces mexicanas, la cual cantó en el concierto de Tiny Desk, Familia, Lola, un tema compuesto junto al cubano Yotuel; Hasta los dientes, un tema en español cantado a dúo junto a la artista argentina María Becerra; y una colaboración con Willow titulada Phychofreak.

Todas ellas, junto al resto de los temas que completarán el tracklist del disco sonarán en un evento en directo con el que Camila Cabello estrenará su disco Familia ante su familia. "Hay otras canciones en el disco que son solo en español y que tienen un sonido completamente diferente. Quien yo soy como artista y como persona es algo que siempre está cambiando. Creo que en esta sociedad donde todo está enfocado en el individuo, y el éxito del individuo, se experimenta más felicidad cuando estás con otra gente; ese es el mensaje del disco" confesó Camila durante una entrevista con LOS40.

"Este álbum es todo mi put* corazón. Familia sale el 8 de abril de 2022" posteó en sus redes sociales Camila Cabello. Para la ocasión, Camila ha contado con la producción de Edgar Barrera, Cheche Alera y Ricky Reed en varios de sus temas. Habrá que esperar para confirmar si son los productores del disco o hay varios involucrados en esta grabación que llegará dentro de un mes.

Este es el listado de canciones de Familia de Camila Cabello