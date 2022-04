Estas son las canciones más virales que puedes escuchar en TikTok

TikTok es la red social en auge desde 2020. Es famosa por los retos virales que algunas personas hacen y que todos quieren imitar. Algo que caracteriza a esta aplicación, además de sus famosos challenges, es la música. Hay éxitos que se han hecho virales en TikTok antes que en la radio. Un ejemplo de ello es Mon Amour de Zzoilo, que aparecía en diferentes vídeos consiguiendo miles de reproducciones antes de su colaboración con Aitana, donde el tema despegó del todo.

Los éxitos virales cambian cada poco tiempo, pero algunos perduran durante meses por el uso constante de los usuarios. A continuación, podrás ver una lista con el top 6 de las canciones virales que, a día de hoy, son tendencia en TikTok. Alguna no te dejará indiferente:

1. Love You So – The King Khan & BBQ Show

Love You So, de The King Khan & BBQ Show, es viral, sobre todo, por su comienzo, unos sonidos simples e instrumentales con guitarras y baterías que han conseguido tener 8,2 millones de vídeos en TikTok con la canción de fondo. Se ha hecho famosa gracias a un efecto llamado “Loop Me”, que produce que las personas que se graben se proyecten en la pantalla de forma que parezca que están cayendo al suelo en bucle.

2. Fuera del mercado – Danny Ocean

Fuera del mercado es un tema del venezolano Danny Ocean lanzado en febrero de 2022. La canción cuenta con un millón de vídeos y es viral gracias los numerosos bailes que hacen los usuarios con el tema, ¡con coreografía incluida! Con el éxito en TikTok se ha colocado en las listas de éxito de algunos países como España, México, Perú o Colombia.

Danny Ocean - Fuera del mercado (Official Music Video)

3. Monkeys Spinning Mokeys – Kevin MacLeod & Kevin The Monkey

Monkeys Spinning Mokeys es una de esas canciones que no dejan indiferente a quien la escucha porque es una simple melodía, sin letra alguna, que capta la atención hacia lo que ocurre en la pantalla. Tiene 26 millones de vídeos en TikTok y es gracias a la combinación extraña pero diferente de estilos. Podemos encontrarla en vídeos de animales, en los que sus dueños intentan que sus mascotas hagan alguna acción curiosa; de niños, descubriendo las ideas que tienen; de tutoriales simples de cualquier tema o de bromas a otras personas.

4. Envolver – Anitta

Envolver de Anitta es la cuarta canción que se encuentra dentro del actual top de canciones más virales dentro de la aplicación. Es un tema que ha dado muchas alegrías a la brasileña, puesto que ha conseguido ser la primera mujer latina de toda la historia en colocar una canción en el top 1 del Top 50 Global de Spotify y, además, con un tema de reggaetón en español.

En TikTok, los seguidores se animan a intentar imitar la coreografía de twerk que hace Anitta en el videoclip oficial. Actualmente, tiene 1,7 millones de vídeos con Envolver.

Anitta - Envolver [Official Music Video]

5. My Name Is – D.Billions

My Name Is de D.Billions es una canción infantil originalmente viral en YouTube donde cuenta con 717 millones de reproducciones. A modo de broma, los usuarios de TikTok han reproducido el tema juntándose con amigos para imitar lo que dice la canción siendo cada uno un personaje de los que hace D.Billions en el canal infantil.

6. Abcdefg - Rosalía

Motomami tiene canciones de éxito, de calidad musical y también está Abcdef. Un tema que sorprendió a sus seguidores desde el primer momento porque tiene a Rosalía recitando el abecedario diciendo una palabra que empieza por cada letra de este. Como era de esperar, el tema se hizo vital en cuestión de días y cuenta ya con más de 38.000 vídeos en TikTok, imitando lo que dice Rosalía.