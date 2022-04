Bruno Oro opina sobre lo ocurrido entre Will Smith y Chris Rock en los Oscar: “El humor está en la UCI”

Durante los próximos diez años no volveremos a ver a Will Smith en los Oscar. Es el castigo que le ha impuesto la Academia por haber dado un bofetón a Chris Rock en la última gala. Una actuación que ha dado la vuelta al mundo y que ha reabierto un debate sobre los límites del humor.

Tras la actuación del actor, son la mayoría los que han condenado el empleo de la violencia por parte del marido de Jada Pinkett Smith, hasta ella parece ser que piensa que exageró en su reacción.

Pero también los hay que más allá de la equivocación de Smith, ponen el foco en Chris Rock y el hecho de hacer humor de un tema tan delicado como el de la alopecia que sufre la actriz. Su broma sobre su cabeza rapada, muchos la han visto fuera de lugar. Otros, opinan que no era más que una broma y que hay una sensibilidad extrema que que provoca que muchos se sientan en seguida ofendidos ante cualquier alusión sobre cualquier tema.

El caso es que hemos pedido la opinión a alguien del gremio. Bruno Oro es un cómico catalán de amplia trayectoria que muchos conocen por sus imitaciones de políticos en televisión. Acaba de sacar un nuevo libro, No somos gilipollas, en el que viene a decir, entre muchísimas otras cosas, que el humor está en la UCI.

La crisis del humor

“Es la reacción de una estrella de Hollywood que, además, tenía un aura de buenrrollismo, y es un tío que es cómico. Will Smith, que ha sido cómico toda su vida, que de pronto reaccione así…”, empezaba exponiendo sobre el caso.

“Lo peor no es la reacción sino el discurso de después en el que habla de Dios, del personaje que ha interpretado y se justifica a través de ese personaje y de que Dios le ha dado una misión. Esto es algo más peligroso cuando le has dado una torta a un cómico por una broma desafortunada”, expresaba sobre lo peor de todo lo sucedido.

Bruno Oro se posiciona del lado del humor. “No deja de ser una broma y te están viendo millones de personas. Ahí es donde el humor está en peligro. Eso reafirma mi frase de que el humor está en la UCI porque si perdemos el sentido del humor y la capacidad de reírnos de muchas cosas, al final nos convertiremos en robots. Sí, seremos robots, no podremos decir nada y la vida será mucho más aburrida. Seremos mucho más correctos, pero también nos moriremos de asco. Mi análisis es grave”, concluía sobre lo que ha supuesto este incidente.

Los límites del humor

A él le hubiera gustado que le hubiesen retirado el Oscar que ganó esa misma noche. En cuanto al debate sobre los límites del humor, es delicado, aunque él parece tenerlo claro.

“Yo creo que se puede hacer un chiste de todo, pero de manera elegante. A mí, personalmente, me gustaría que se rieran de mí en todas las circunstancias, si estoy enfermo, si estoy jodido, si estoy triste… prefiero que se rían de mí que no que pasen a mi lado y digan ‘no te rías de él porque se molesta’. Yo no soy así”, admitía.

Pero también entiende la otra posición, es cuestión de empatía. “Entiendo que haya gente que se pueda sentir mal si hay bromas relativas a una enfermedad, una condición física… pero, creo, firmemente, que se puede hacer broma y chiste de todo con elegancia y con finura. Finezza, una palabra que los italianos usan mucho para esa elegancia y esa finura en el arte”, concluía.

Humor, desde luego, hay mucho en su día a día y en su libro.