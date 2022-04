Nuria Roca y Juan Echanove rotos de dolor en el programa tras una entrevista

El programa que conduce Nuria Roca en La Sexta fue ayer el escenario de una conmovedora entrevista que dejó lágrimas en los ojos tanto a los presentes en el plató como a los espectadores. Juan Echanove fue a La Roca a presentar su obra de teatro 'Ser o no ser', que se desarrolla en la Polonia que vivía bajo los bombardeos nazis. En la obra los actores y actrices se refugian de los ataques bajo una escalera del teatro.

Ayer Nuria Roca y Juan Echanove hablaron por video llamada con la actriz Anabell Sotelo que está en la ciudad de Kiev (Ucrania) y que, al igual que sucede en la obra del español ,ella y sus compañeros se han refugiado en el teatro en el que trabajan para protegerse de los bombardeos rusos.

Durante la entrevista la actriz contó como están vivienda refugiados en el teatro estos días y como siguen adelante con su trabajo. Una entrevista muy emotiva en la que pudimos ver los rostros llorosos de Roca y Echanove. El actor y director español asegurana la ucraniana que "ni Putin ni nadie va a acabar con el teatro. Un día espero darte un abrazo muy muy fuerte". Se despiden entre lágrimas preguntándose "¿cómo hablamos ahora de comedia?". Nuria Roca y Juan Echanove no reprimen las lágrimas, suspiran ante esta conexión y comentan lo difícil que es seguir hablando ahora de comedia tras haber hablado con la actriz ucraniana.

La ucraniana ha explicado que el estreno de la obra en la que trabaja fue el pasado sábado y que en el teatro apenas había ocho espectadores pero que gracias a la red social Facebook muchos la pudieron seguir desde otros lugares.

🔴 El emocionante mensaje de Echanove a Anabell, actriz ucraniana que vive en los bajos de un teatro en Kiev. #LaRoca25 https://t.co/N0y1m05SGw pic.twitter.com/kShch00wD9 — La Roca (@LaRocaLaSexta) April 10, 2022

Los actores lo tienen claro que tienen que continuar haciendo lo que saben y usar como arma el teatro y así lo expresaron ayer en el plató de La Roca. La ucraniana Anabell Sotelo aseguraba que cuando empezó la guerra hace más de 40 días, ella y sus compañeros pensaban "qué puede hacer el arte si ahora lo que sirve es tener un arma". Pero tras ese momento de duda se dieron cuenta de que "el arte es lo más importante". Por eso se animan a subir el telón y hacer su representación ante el público sea en la sala o a través de redes sociales.

Echanove comentó en tono divertido sobre su actual trabajo en 'Ser o no ser' que no quiere volver a dirigirse a sí mismo, que es algo que no soporta ya que como actor solo piensa en el teatro y no disfruta. La obra de Echanove está basada en la comedia del mismo nombre de Ernst Lubitsch y está en cartel en el madrileño teatro La Latina.