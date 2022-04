‘The Batman’ ya tiene fecha de estreno en plataformas

Después de poco más de un mes desde su estreno, The Batman sigue liderando la taquilla mundial. La película de Matt Reeves ha sido una auténtica sorpresa para todos los fans del héroe más famoso de DC -junto con Superman-, y por suerte para todos ellos, ahora podrán disfrutar de nuevo viéndola de principio a fin y las veces que quieran: ya se conoce el día que estará disponible en plataformas.

HBO Max será la que reciba la producción de Warner, tal y como los suscriptores esperaban. Como otros títulos de la factoría, se incorporará al catálogo para poder consumirla de forma ilimitada. Más allá de este streaming, también estará disponible en Apple TV, Rakuten TV, Amazon Prime Video, Google Play, Vodafone, Movistar +, Orange TV, YouTube y Microsoft.

La fecha elegida para su llegada al mercado doméstico es el próximo 19 de abril, en todas las plataformas citadas. De este modo, el usuario podrá valorar su compra o alquiler; así como empezar una suscripción en HBO Max.

De este modo, los espectadores podrán descubrir el fenómeno The Batman directamente desde el sofá de su casa. Sin embargo, viendo la taquilla que ha hecho solo en nuestro país, cuadra más que algún que otro fan de Bruce Wayne esté deseando poder volver a ver en bucle la película ahora que la puede ver sin salir al cine.

El Batman de Reeves cuenta la historia de uno de los primeros años de Wayne como el justiciero de Gotham City, al que le vendrá un enemigo que pondrá todo patas arriba. Enigma, un misterioso asesino que se dedica a mostrar sus acertijos a modo de pista, pondrá contra las cuerdas al murciélago. Eso sí, el héroe no estará solo: una mujer llamada Selina Kyle, con asombrosas cualidades para la pelea cuerpo a cuerpo y el robo, le ayudará en su caso.

Esta película no solo es un thriller que ha encantado al público, sino que también es la primera pieza de algo mucho más grande. La misma plataforma que la albergará en su catálogo, HBO Max, será la que también estrene las series spin-off que continúen la historia de Gotham City... Y que posiblemente sienten las bases para la secuela, aún sin nada confirmado.

Algo que ya hizo El Pacificador tras El Escuadrón Suicida, también de DC, y no les fue nada mal. Eso sí, por mucho que mantengan una misma estructura, lo cierto es que no hay planes de que el Batman de Pattinson se cruce con ningún otro proyecto de la misma casa. De hecho, será el único -a falta de sorpresa de última hora- que no esté en The Flash, el proyecto sobre el héroe con súper velocidad que se estrenará en 2023.

En ella, Michael Keaton y Ben Affleck interpretarán a sus respectivas versiones del enmascarado, aunque se desconoce si interactuarán entre sí. A pesar de esta ausencia, lo que es seguro es que este The Batman dará mucho de qué hablar tanto en sus spin-offs como en sus futuras secuelas.