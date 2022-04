5 curiosidades que no conocías de Valentina Zenere, Isadora en la quinta temporada de 'Élite'

Desde que el pasado 8 de abril llegase a Netflix la quinta temporada de Élite, las redes sociales se han revolucionado con la llegada de las nuevas incorporaciones al alumnado de Las Encinas. André Lamoglia y Valentina Zenere son los responsables de dar vida a Iván e Isadora respectivamente, además de entregar interpretaciones y tramas frescas tras la salida de Arón Piper y Miguel Bernardeau al final de la cuarta temporada.

Valentina Zenere se pone en la piel de Isadora, emperatriz de Ibiza y reina de la noche, que llega a Las Encinas como un personaje enigmático y sin mostrar las intenciones que tiene con Philipe (Pol Granch), a quien defiende tras sus acusaciones de violación. Además, compartirá mucho tiempo en pantalla con Cayetana, con quien desarrolla desde el principio una clara rivalidad.

Actriz, modelo e influencer, la argentina adquirió la fama internacional como parte del elenco de la serie de Disney Channel Latinoamérica Soy Luna, aunque hemos podido verla dentro del mundo de la actuación desde el año 2010, cuando triunfó en Argentina introduciéndose en el reparto de la cuarta temporada de la telenovela juvenil Casi Ángeles. A continuación, repasamos cinco curiosidades en la vida profesional de la actriz, que triunfa en España como parte de la nueva temporada de Élite.

Su pasado con André Lamoglia

La quinta temporada de Élite no es el primer proyecto en el que coinciden el brasileño André Lamoglia y Valentina Zenere. Los dos ex chicos Disney coincidían por primera vez en pantalla en 2019, cuando la argentina aparecía en la serie brasileña Juacas, donde André era protagonista, para volver a interpretar su famoso papel de Ámbar Smith en el capítulo titulado Quem É Esse Cara? (¿Quién es este chico?). Una grata sorpresa para los fans de ambos actores que no se esperaban volver a verlos juntos en una serie de televisión.

valentina zenere e andré lamoglia contracenando juntos em juacas #elite5 pic.twitter.com/jQrA2Re252 — dan | elisa's bday (@iamborracha) April 9, 2022

Su relación con Netflix

Si eres un habitual consumidor de las series de Netflix, es posible que la cara de Valentina Zenere te resulte familiar. Y es que la actriz formó parte del elenco principal de la quinta temporada de Las chicas del cable interpretando el papel de Camila Salvador, compartiendo sobre todo escenas con Blanca Suárez y desempeñando un papel muy feminista dentro de la ficción. Las chicas del cable supuso su primer papel en Madrid, y la llegada de la cuarentena a causa del coronavirus hizo que buscase en España su residencia habitual.

que poco se habla de valentina zenere en las chicas del cable pic.twitter.com/IROsK9L3q4 — flor (@iPROUDL0UIS) May 22, 2021

La villana favorita

Valentina Zenere interpreta en Élite una suerte de villana que, sin entrar en comparaciones, tiene un carácter similar al que interpretase Danna Paola cuando se puso en la piel de Lucrecia durante las tres primeras temporadas de la serie. Ya desde el primer capítulo tiene algunas frases icónicas ("no seas como esas histéricas que son todas unas rojas y unas feas" le dice a Cayetana), pero no es la primera vez que la vemos disfrutar de un papel de villana. Como hemos mencionado con anterioridad, la actriz consiguió la fama internacional con su papel de Ámbar en Soy Luna, un papel que le reportó cuatro galardones como "Villana favorita" dentro de los Kids Choice Awards de México, Colombia y Argentina.

La reina de los disfraces

La actriz y modelo, que cuenta en Instagram con una audiencia de más de 8,7 millones de seguidores, considera la noche de Halloween como una de las noches y fiestas más importantes del año. De hecho, tiene acostumbrados a sus seguidores a disfraces sorprendentes relacionados con la industria del cine y la cultura en general. Entre ellos destacan el disfraz de Kill Bill y el disfraz de Harley Queen.

Más coincidencias entre Soy Luna y Élite

Valentina Zenere no es la única estrella de Soy Luna que ha pasado por las aulas de Las Encinas. Jorge López, que interpretó a Valerio en Élite y a Ramiro Ponce en Soy Luna, es un gran amigo de la actriz, con quien estuvo de gira durante sus años de participación en la telenovela de Disney Channel, cuyas imágenes todavía pueden verse en las historias destacadas de Valentina en su perfil de Instagram.

Valentina Zenere y Jorge López eran los actores con más potencial de soy luna y espero que todos estén listos para esta conversación pic.twitter.com/oaeH2bsopt — lu (@zenerevintage) April 15, 2020

No te pierdas la interpretación de Valentina en la nueva temporada de Élite, que está disponible en Netflix desde el 8 de abril.