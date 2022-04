Prince tendrá un nuevo mural homenaje en Minneapolis

Prince tendrá un nuevo mural en homenaje a su carrera artística en Minneapolis. Según AP News, el Proyecto Crown Our Prince lleva siete años organizando esta pintura, donde se han invertido 500.000 dólares. Después de tanto tiempo, el 16 de mayo, el pintor callejero Florida Hiero Veiga comenzará a realizar la pintura mural para tenerla lista en junio. Se realizará cerca de la Primera Avenida y la Calle 8. El artista es conocido por la representación en la pared exterior del Museo de Graffiti de Miami.

Este mes se cumplen seis años de la muerte del cantante después de ser encontrado en su casa de Chanhassen, fallecido por una sobredosis accidental a los 57 años.

Prince es uno de los iconos más importantes de la música. Fue popular gracias a que fue capaz de transitar por diferentes estilos como el pop, el funk, el soul y el R&B. Su carácter carismático e innovador le convirtieron en un artista referente y en un ídolo de masas desde los años 70 hasta los 90.

Prince - Purple Rain (Official Video)

El cantante publicó 37 álbumes de estudio, además de discos en vivo, remixes y recopilatorios. El último, HITnRun Phase Two, fue lanzado cuatro meses antes del fallecimiento de Prince, el 11 de diciembre de 2015. Todos estos trabajos han contado con temas que se han convertido en himnos, como es el caso de Purple Rain, Little Red Corvette o Nothing Compares 2U.

Otros homenajes a Prince

Este mural no es el primer homenaje que realizan al artista. En el propio estado de Minneapolis ya hay varias pinturas que conmemoran a Prince. Incluso, en Phoenix hay un mural de grandes dimensiones donde se representa al cantante de diferentes maneras, con una guitarra mientras estaba subido a un escenario o simplemente su cara en primer plano.

A través de versionar sus canciones, muchos cantantes han hecho una actuación para conmemorar la carrera de Prince. El más conocido es el que hizo Justin Timberlake en la Superbowl de 2018, cuando cantó I Would Die 4U mientras una luz púrpura iluminaba el escenario.

Bruce Springsteen, en 2016, también hizo otra de las actuaciones homenaje más llamativas. Interpretó junto a su banda Purple Rain, en Nueva York, demostrando la admiración que siempre ha tenido por el artista. Realizó una actuación de más de seis minutos donde le recordó: “Siempre Prince. Dios le bendiga”.

También en 2016, Madonna se subió al escenario de los Billboard Music Awards para cantar Nothing Compares 2U, con imágenes de fondo del cantante. Después, interpretó a dueto con Stevie Wonder, Purple Rain.