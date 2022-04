¿Qué pasa con la colaboración pendiente que tienen Lola Índigo y Sebastián Yatra?

Hace tiempo que se está hablando de una futura colaboración entre Lola Índigo y Sebastián Yatra. Sin embargo, los años pasan y sigue sin ver la luz esa supuesta canción entre la artista española y el colombiano. ¿Por qué? Esa fue la pregunta que le hicimos a la cantante aprovechando su paso por los estudios centrales de LOS40 para hablar sobre Toy Story y el álbum con el que pretende completar la trilogía musical de su discografía.

Ambos artistas se conocen y tienen una buenísima amistad, por lo que era cuestión de tiempo que trabajasen juntos. Fue el propio Yatra el que soltó la bomba cuando desveló que Lola y él estaban preparando algo. La andaluza incluso dio pistas sobre este featuring durante LOS40 Music Awards de 2020. Pero el tiempo pasa y la canción sigue sin ver la luz. Y ojo, porque no está en los planes a corto plazo de estos dos artistas hacer esa colaboración pendiente.

"Es verdad que Sebastián Yatra y yo tenemos muy buena relación y nos hemos pasado canciones, pero todavía no hemos encontrado el tema", contó Lola Índigo durante la promoción de Toy Story. "Es que no es cualquier cosa. El hype de la colaboración no puede superar a la colaboración. Esa es la regla. Al final, no nos interesa hacer mucho ruido y pocas nueces".

Entrevista LOLA ÍNDIGO: el cambio en TOY STORY + igualdad en playlists + su trilogía musical

Lola Índigo también aseguró que la idea sigue en pie, aunque están buscando la canción perfecta para conseguir uno de esos éxitos instantáneos: "Somos dos personas muy exigentes, muy detallistas y queremos hacer un buen concepto, un buen videoclip y un temón. Cuando hagamos el hit masivo que los dos nos merecemos entonces saldrá".

Lola Índigo ahora baila sola

Además de hablarnos de esa colaboración que de momento no llegará, Lola Índigo también explicó que se encuentra en un momento de su carrera en el que le apetece bailar sola y la prueba de ello son Las Solteras, Toy Story ABC. Le apetecía sacar canciones más personales o que son redondas sin la participación de otro artista y así lo está haciendo

Videoclip oficial de 'Toy Story'

"Me flipa colaborar, pero también quería probar así. Hay canciones que son perfectas tal y como salen . En el caso de Mujer bruja, por ejemplo, Mala Rodríguez suma al concepto con su parte, pero eso no siempre pasa. No siempre, necesariamente, la persona que invitas a la canción entiende al cien por cien el concepto", dijo en su última entrevista con LOS40.