Marta Riesco y Belén Esteban se pelean y casi llegan a las manos

Marta Riesco y Belén Esteban casi llegan a las manos ayer en un bar. Desde hace tiempo la relación entre ambas no es muy buena que digamos. Ambas mujeres se encontraron en un bar al que acuden muchos trabajadores de Telecinco a comer o a tomar algo tras acabar la jornada laboral.

El bar La Muralla se encuentra enfrente de la sede cadena de Mediaset y es muy normal ver a rostros populares entre sus clientes. Lo que no es tan habitual es ver enfrentamientos como el que se vio ayer. Hubo que separar a Riesco y a Esteban porque sino habrían llegado a las manos. Aunque se pudo evitar el conctacto físico y que no llegaran a las manos no se pudo frenar las lindezas que se dijeron la una a la otra.

Riesco durante el fin de semana, ya harta de escuchar a Esteban criticarla, la atacó y dijo que ella al menos había ido a la Universidad. Marta aseguró "Me descojono de que ella se descojone de mí. ¿Sabes? Y que luego se ponga tan loca cuando nombren a su hija, cuando ella en verdad no ha pasado por la Universidad como yo".

La periodista y la princesa del pueblo se vieron en la calle y Riesco se acercó a ella para decirle que no se podía reir de ella. Así comenzó la guerra dialéctica entre ambas. Lo que más enfadó a Esteban fue un comentario sobre una supuesta adicción. Según ha publicado la revista del corazón Semana, Riesco y Esteban discutían acaloradamente " hasta que Marta le ha lanzado un golpe muy bajo, totalmente fuera de lugar, que ha hecho que Belén estalle y que las personas presentes tuvieran que meterse por medio para separarlas y para evitar males mayores".

La periodista Marta Riesco que trabaja en el programa de Ana Rosa se ha convertido en las últimas semanas en un personaje de las revistas del corazón por su relación con Antonio David con el que acaba de romper.

Habrá que ver en qué queda esta increíble bronca entre ambas. Quizás se vean las caras en un plató y se digan las verdades a la cara ante los espectadores de la cadena de televisión en la que ambas trabajan.