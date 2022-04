Marta Riesco celebra su cumpleaños más triste tras romper con Antonio David

La colaboradora de Telencico estaba viviendo uno de los momentos más felices de su vida tras hacerse pública su relación con Antonio David Flores. Sin embargo, las críticas a las que ha tenido que hacer frente y todos los obstáculos con los que se ha topado para sobrellevar su relación, han provocado que Marta haya estallado. La periodista muy abatida ha puesto fin a su relación amorosa con Antonio David en directo y seguidamente, ha sacado todas sus fuerzas para celebrar uno de los días más especiales: su cumpleaños. La colaboradora de El Programa de Ana Rosa ha estado acompañada de sus familiares y amigos más cercanos.

Pese a que el viernes prometía ser un día bonito para Marta Riesco, la realidad es que se ha acabado convirtiendo en su peor pesadilla. La colaboradora anunciaba en Ya son las ocho que, el gesto de su pareja de no acompañarla en el día de su cumpleaños, había acabado provocando su ruptura.

“Lamentablemente no va a poder acudir, me duele muchísimo más a mí. Estoy muy triste, la verdad, no lo puedo negar. Pero a veces en la vida la gente tiene prioridades… La gente no sabe muchas cosas sobre lo que opinan”, ha explicado entre lágrimas. “Me habría encantado que estuviese aquí. Cambié mi día de cumpleaños para que estuviese aquí porque no podía estar el martes. Tampoco ha podido estar hoy. Hay cosas que no dependen de una misma. Hoy espero poder estar a la altura de mis amigas. Para mí esto es un golpe muy duro y no voy a poder continuar mi relación después de esto. Siento decirlo así”, ha espetado muy dolida.

La periodista de Telecinco, entre lágrimas y muy abatida por la ruptura, ha intentado dejar atrás la pena y ha tratado de disfrutar de su cumpleaños rodeado de los suyos. Tras abandonar el programa, se subió a una limusina de color rosa junto a su inseparable Carlos García y juntos han puesto rumbo al restaurante, donde la esperaban el resto de familiares y amigos.

La colaboradora, junto a su amigo, posan en la limusina. / Marta Riesco - Instagram

A través de sus redes sociales hemos podido comprobar que, a su fiesta de cumpleaños, no le faltaba detalle y es que, nada más llegar al local, un grupo de mariachis le ha recibido con una de sus canciones favoritas No tengas miedo, con la que, poco a poco, fue consiguiendo recuperar su sonrisa, tras vivir una de sus tardes más complicadas. Una frase que también estuvo presente en la tarta de su cumpleaños, ya que estaba personalizada como si fuese su propio single.

La tarta tan especial que su entorno le ha preparado. / Marta Riesco - Instagram

Está claro que Marta Riesco ha tratado de celebrar su cumpleaños por todo lo alto, arropada por su entorno más cercano. Sin embargo, habrá que esperar unos días para ver la repercusión que han tenido las palabras de la colaboradora en el programa Ya Son las Ocho.