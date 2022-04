Cristiano Ronaldo, expulsado fulminantemente de Save the Children según The Sun

El vídeo de Cristiano Ronaldo agrediendo a un menor de edad tras un partido de fútbol ha dado la vuelta al mundo. Y pese a que el jugador se disculpó públicamente en sus redes sociales (y suponemos que en persona con el menor en cuestión) las consecuencias de su agresión ya se están dejando ver.

Según recoge el diario The Sun, la organización Save the Children le habría comunicado al futbolista que dejará de ser embajador para la ONG. Una decisión, si se confirma, que sería del todo lógica ya que el objetivo de esta organización es la protección de la infancia algo que no casa mucho con darle un manotazo a un chaval de 14 años.

Y decimos si se confirma porque de momento desde la propia entidad no se ha hecho ningún comunicado oficial explicando la toma de esta decisión que supondría la expulsión fulminante de Cristiano Ronaldo como embajador en los diferentes proyectos en los que estaba trabajando.

La agresión, como decía, se ha viralizado y ha corrido como la pólvora con opiniones enfrentadas entre aquellos que defienden al jugador y los que le critican. En lo que nadie puede estar equivocado es que las maneras del delantero de Madeira son inadmisibles.

Los hechos sucedieron el pasado sábado 9 de abril, cuando, después de perder contra el Everton por 1 a 0, Cristiano y el resto de jugadores del Manchester United se dirigían a los vestuarios del estadio Goodyson Park cuando un joven aficionado de 14 años se acercó al pasillo para grabar con su teléfono móvil la pierna ensangrentada del 7 del United.

Cristiano advirtió las intenciones del joven seguidor de su equipo y, en un gesto sobre el que él mismo se ha disculpado públicamente después, propinó un manotazo al chico provocando que el teléfono saliese disparado hacia el suelo y se rompiese.

La denuncia de su madre puso aún más indignación al asunto ya que el joven Jake padece autismo y no asimiló lo que había pasado hasta que llegó a casa momento en el que se echó a llorar. No digirió lo que estaba sucediendo hasta que llegó a casa", sostuvo la madre del joven, que no ha dudado en calificar a Cristiano Ronaldo de "matón".

Consciente del tremendo error cometido, Cristiano Ronaldo se disculpó públicamente: "Siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el juego bonito", ha indicado el futbolista, para acabar disculpándose explícitamente por lo que él ha calificado como un "exabrupto". "Si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Traford como muestra de juego limpio y deportividad". Tarde, por lo que parece para afrontar las consecuencias que se podrían derivar de esta agresión.