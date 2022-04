Julian Lennon interpreta por primera vez ‘Imagine’, rompiendo su promesa de no cantarla

Julian Lennon sorprendió cantando Imagine por primera vez de forma pública. La canción que compuso su padre, John Lennon, y Yoko Ono y que se convirtió en un himno para pedir la paz mundial. El músico de 59 años publicó en su cuenta de Instagram un vídeo donde cantaba este tema junto al guitarrista portugués Nuno Bettercourt, rodeado de velas creando un ambiente cálido e íntimo.

A pesar de que el mismo Julian Lennon prometió no cantar Imagine, a no ser que fuera el fin del mundo, tenía una razón de peso. Formó parte de la manifestación virtual llamada Stand Up for Ukraine y que unió a artistas de todo el mundo para recaudar fondos para donar a las personas refugiadas por la guerra de Ucrania. El propio músico recordó la promesa que hizo, pero consideró que este era el momento idóneo para romperla porque la letra refleja el deseo colectivo de conseguir la paz mundial.

Nuno Bettacourt es uno de sus grandes acompañantes en el mundo musical y ha sacado versiones de las canciones de The Beatles e incluso de Radiohead, como Karma Police. Tiene una carrera de décadas de duración, puesto que la empezó cuando tenía 11 años tocando la batería en la canción Ya-Ya, junto a su padre. Fue una fuente de inspiración para el grupo británico que lideraba John Lennon en la creación de dos de sus himnos, Lucy In The Sky With Diamons y Hey Jude.

Julian Lennon tiene varios álbumes, aunque sin un éxito grandioso. Hace unos días, lanzó dos canciones nuevas, Freedom y Every Little Moment. La primera trata, como su nombre indica, la libertad desde un aspecto personal, mientras que en Every Little Moment habla de la sociedad haciendo una referencia a los tiempos que vive actualmente el mundo con las guerras que existen de por medio.

Ambas canciones serán parte del disco que publicará el músico a finales de año, tras estar una década sin lanzar ningún trabajo recopilatorio.