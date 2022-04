John Lennon tendrá su propio biopic del creador de ‘Bohemian Rhapsody’

Es una de las figuras más importantes de la música, y su legado como parte de los Beatles y en solitario tiene que ser tenido en cuenta. John Lennon se hizo mundialmente famoso con Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison con el grupo más grande del momento. Una vida tan apasionante como la suya bien merece una película sobre ella, y ahora se ha anunciado una nueva cinta que contará os acontecimientos más importantes que vivió.

No es la primera vez que se lleva al cine la vida y trayectoria de Lennon en forma de película o de documental. Two of Us (2000), dirigida por Michael Lindsay-Hogg, se centra en uno de los últimos encuentros de Lennon y McCartney, mientras que en Nowhere Boy (2009), Aaron Taylor-Johnson interpreta al músico desde que era un joven en Liverpool, la relación con su madre Julia y su tía Mimi, así como el momento en que se lanza con su nueva banda.

Todos estos proyectos salieron adelante y cuentan algunos momentos concretos de John Lennon. Sin embargo, ninguno de ellos contó con la aprobación de la familia del compositor. Hasta ahora. Los herederos del cantante de Imagine no solo aprueban la producción de esta cinta, sino que además están trabajando en ella.

Yoko Ono, junto a los hijos de Lennon, Julian y Sean, han dado luz verde para la filmación de este biopic de Lennon. Según lo que se comenta hasta el momento, Anthony McCarten, el guionista de Bohemian Rhapsody, está al frente de este proyecto y ya ha terminado de escribir el guion.

Sean Lennon, Yoko Ono y Julian Lennon, en 2010. / Bobby Bank / Getty Images

Según diferentes fuentes especializadas, la película se centrará en algunas canciones de John Lennon, las más importantes dentro de los Beatles, pero también en aquellas de su carrera como solista. La trama cubrirá la juventud del músico, su tiempo con los Fab Four, e incluso su famoso fin de semana perdido de 18 meses, cuando dejó a Yoko Ono por May Pang, la cual presuntamente rescató a Lennon del precipicio antes de que volviera con la artista japonesa.

Hasta el momento, la película se encuentra en proceso de preproducción, esperando a que un director se una al proyecto. Se habla de Dexter Fletcher, quien estuvo detrás de Rocketman y la cinta de Freddie Mercury, como uno de los nombres más fuertes para quedarse a cargo de la cinta. Aún no conocemos a ninguno de los intérpretes que darán vida a John Lennon y el resto de personajes.