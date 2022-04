Noah Cyrus anuncia la fecha de su primer álbum mientras estrena la canción ‘I Burned LA Down’

Noah Cyrus estrenó I Burned LA Down, un tema íntimo que trata sobre el desamor tras la marcha de una persona de la que estaba enamorada. Junto con la canción, la artista sacó un videoclip donde se representa el final de la relación mientras un granero está en llamas y todo alrededor de la cantante está ardiendo. Para huir del fuego, Noah Cyrus aparece montada a caballo. Es muy característica la estética del vídeo con unos tonos muy cálidos, donde también se reivindica la amenaza del cambio climático por los incendios forestales.

Noah Cyrus - I Burned LA Down (Official Video)

La estadounidense se muestra muy orgullosa de la canción y del videoclip. En su Instagram, compartió una publicación donde habla de lo contenta que está de poder hacer temas más personales con gente a la que quiere. El tema está producido por Mike Crossey y compuesto por la artista junto con PJ Harding, con quien ya había trabajado anteriormente.

Además del lanzamiento de I Burned LA Down, Noah Cyrus ha anunciado en sus redes sociales el que será su primer álbum después de haber sacado varias canciones e incluso un EP. El disco se llamará The Hardest Part y podremos disfrutar de él a partir del 15 de julio. Se desconoce cuántas canciones compondrán el álbum, pero seguro que serán igual de personales que I Burned LA Down.

Tras el estreno del tema y con el anuncio del álbum muy presente, Noah Cyrus publicó las fechas de su próximo tour europeo. En agosto de este mismo año recorrerá Europa, aunque sin pasar por España. Reino Unido, Irlanda, Alemania o Finlandia serán algunos de los países que podrán disfrutar de la cantante y de las nuevas canciones de The Hardest Part en directo.

Este álbum es el primer trabajo con más canciones de Noah Cyrus. Sin embargo, en 2020 lanzó un trabajo de ocho temas bajo el nombre de The End of Everything y en 2021, con PJ Harding, un EP colaborativo llamado People Don’t Change, con algunos temas como Dear August, The Best Of You o Cannonball.

No hay que olvidar que la industria musical ya tiene muy presente a la hermana de Miley Cyrus. En 2021, fue nominada a los Premios Grammy en la categoría de Mejor nuevo artista, aunque finalmente no logró llevarse la estatuilla.