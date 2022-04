Olivia Rodrigo versiona uno de los clásicos de Katy Perry junto a Conan Gray

A estas alturas nadie duda de que Olivia Rodrigo se haya convertido en una de las grandes promesas del pop. La cantante de 19 años ha enamorado al mundo entero con su álbum debut, SOUR, consiguiendo varios premios y sumando millones de fans alrededor del mundo. ¡Y no nos extraña! El rollo pop rock de los 2000’s ha calado en las nuevas generaciones, quienes cantan hasta quedarse afónicos temas como Drivers License o Good 4 U.

Y es que Olivia Rodrigo es una gran admiradora del sonido de principios del milenio. De hecho, en su primera gira mundial, está versionando algunas canciones míticas de principios del siglo XXI. Sin ir más lejos, el pasado sábado, Olivia estuvo actuando en Vancouver.

En aquella fecha contó con un invitado muy especial sobre el escenario: su amigo Conan Gray. El cantante canadiense no quiso perderse esta fecha tan especial de Olivia Rodrigo y salió a cantar junto a ella una de las baladas más míticas de Katy Perry: The One That Got Away.

El tema, que pertenece al disco Teenage Dream de 2010, representa perfectamente la ilusión de un primer amor adolescente y el sentimiento de pérdida cuando este se acaba. Una canción que Olivia y Conan han hecho suya en esta nueva versión que han cantado sobre el escenario.

Sentados en el escalón del escenario, los dos artistas demuestran la gran complicidad que tienen cantando. Y es que no nos extrañaría que nos sorprendieran en un futuro con una colaboración. Sobre todo, teniendo en cuenta que llevan siendo amigos desde hace tiempo y comparten squad.

Katy Perry reacciona a la versión

La propia Katy Perry ha comentado el vídeo, dejando claro que le ha encantado esta versión: “You are a Fucking Teenage Dream” (Tú eres el mismísimo sueño adolescente). Todo un piropo, teniendo en cuenta que Olivia se ha convertido en todo un ídolo adolescente.