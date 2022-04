Belén Esteban manda un mensaje a Marta Riesco tras su bronca

Belén Esteban aprovechó ayer su presencia en el plató de Sálvame para mandar un mensaje a Marta Riesco tras la pelea que ambas protagonizaron el lunes pasado. Belén y Marta tuvieron que ser separadas en un bar cercano a la sede de Telecinco ya que se enzarzaron en una discusión y muchos pensando que llegarían a las manos intervinieron separándolas.

Si el bar La Muralla, ubicado enfrente de la sede de Mediaset, fue testigo del cruce de palabras entre las mujeres, luego ante las cámaras y con la audiencia de testigo la colaboradora de Sálvame quiso aprovechar las cámaras para enviar un recado a Riesco.

La periodista Riesco acusaba a la princesa del pueblo de no haber estudiado una carrera universitaria. Este comentario ha encendido a Esteban y la ha dolido en lo más profundo de su corazón. Por ello quiso aprovechar tu trabajo como colaboradora de televisión para dejar claro que ella llevaba “25 años trabajando en televisión". Explicaba Esteban que si ella llevaba tantos años "no es por ser periodista" y expresó lo harta que está de este tipo de comentarios “Estoy de decir lo de las carreritas... estoy de los títulos hasta aquí (señalándose la cabeza)”. Desde luego que Riesco ha tocado un tema que le hace mucha pupa a la Esteban.

Durante el fin de semana la periodista colaboradora de El programa de Ana Rosa dijo" me descojono de que ella se descojone de mí. ¿Sabes? Y que luego se ponga tan loca cuando nombren a su hija, cuando ella en verdad no ha pasado por la Universidad como yo". Esas son las palabras que han originado la pelea de las dos colaboradoras televisivas.

Ayer en Sálvame, Esteban también fue muy protagonista ya que analizaban la figura de Ana María Aldón, mujer de el torero Ortega Cano y la comparaban con ella. Tampoco le gustó la comparación y recordó que ella no estaba ya casada con Jesulín de Ubrique sino con un sanitario del que además, está muy orgullosa. “Mi marido se llama Miguel Marcos Martín, no es torero, es sanitario. Con todos mis respetos de Ana María Aldón, tiene su personalidad y yo la mía. Ni se quiere parecer a mí ni yo a ella”, afirmaba Esteban. A Ana María Aldón la envió un mensaje también pero más cariñoso que el de Riesco. La quiso decir que la admiraba y respetaba pero que su vida no tenía nada que ver con la suya. Queda claro que a Belén no la gustan las comparaciones.