“Tenéis sordera testicular”, la réplica de Montse en First Dates al oir hablar a su cita continuamente de sexo

El programa de citas más popular de Mediaset, First Dates, regresa otra semana con nuevas anécdotas y comensales, que están dispuestos a todo por encontrar el amor. El dating show dirigido por Carlos Sobera ha reunido a participantes de diversos gustos y edades con el único objetivo de que la llama se desate. Sin embargo, a veces, no solo basta con la intención porque hay personas que están destinadas a no encajar nunca.

Y eso es exactamente lo que les ha pasado a Montse (53 año) y a Javi (61), que, aunque parecía desde un principio que todo iba a ir sobre ruedas, la realidad es que ha habido un choque de trenes. Montse ha acudido al restaurante sin vergüenzas y dispuesta a todo para encontrar lo que quiere, algo que ha parecido gustarle rápidamente a Javi, quien ha confesado abiertamente que es una mujer sexy.

"Yo abro la boca y él abre las piernas y eso no puede ser..."

Todas somos Montse 😛@cris_positivate #firstdates12A pic.twitter.com/Ol2xBs7XdR — Cristina Muñoz (@cris_positivate) April 12, 2022

Pese a que ambos han asegurado que creen en el amor a primera vista y que las primeras impresiones habían sido bastante buenas, la realidad es que pronto todo este feeling se ha visto truncado ante el excesivo empeño de Javi de hablar únicamente de sexo y erotismo. Montse, al principio, se ha mostrado receptiva, pero al intentar hablar sobre el amor con Javi, se ha llevado un fiasco porque volvía a insistir con el "monotema". Sin embargo, Montse ha decidido seguir para adelante y hasta se ha animado a bailar con Javi en mitad del restaurante. Un hecho que no ha pasado desapercibido para Javi, quien ha asegurado que se sentía "excitado”.

En cambio, esta pasión de Javi pronto se ha visto frenada por Montse, que, nuevamente volvía a la carga para tratar de conocer otra versión suya y al ver que, no obtenía el resultado deseado, ha manifestado abiertamente: “Es muy importante que escuches porque los tíos tenéis sordera testicular”. Además, Montse muy enfadada ha confesado ante las cámaras de First Dates que se sentía molesta porque era una persona que estaba centrando en lo suyo y que literalmente “pasaba de ella”.

A estas alturas, Montse ya no ha podido parar y le ha expresado todo sin filtro: “No te has escuchado mucho a ti mismo mucho. No paras de cascar y no me dejas ni comer”, ha asegurado. Estas declaraciones han pillado por sorpresa a Javi, quien no se esperaba que la llamita del amor, que había surgido al principio, tuviese una fecha de caducidad tan corta. Finalmente, ambos han acudido como se han ido o al menos, Montse, que se ha ido sola pero con las mismas ganas de encontrar a su otro yo.