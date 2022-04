El Chanelazo de Carmen Alcayde en 'Sálvame' cantando 'SloMo'

Carmen Alcayde nos dejó ayer a todos impresionados. La colaboradora del programa de televisión Sálvame se enfundó un body, cazadora y al más puro estilo Chanel interpretó SloMO, la canción que representará a España en el Festival de Eurovisión el próximo mes de mayo.

La colaboradora no tuvo mucho tiempo para preparar la actuación lo que indica que tiene bastante arte para el baile y además hizo una coreografía que no parece nada fácil. El look que ha mostrado también fue cosido en un tiempo récord por su diseñador que estaba en el plató José Perea.

Carmen cantó y bailó al estilo de Chanel acompañada de dos bailarines. Al finalizar la actuación la nueva Chanel dijo "¡¡viva Chanel, a ganar Eurovisión...Yo ya estoy ready!!". Desde luego Carmen hizo un buen papel y ayudó mucho lel body, las medias, los zapatos de tacón, coleta, los pendientes de aro grandes, el maquillaje que usó, ya que se daba un aire a la cantante cubana.

El reto que propuso ayer el programa de Telecinco a Alcayde no fue nada fácil pero la valenciana logró en tiempo récord recrear a Chanel. A pesar de que al principio no pareció muy entusiasmada con el reto, tras darlo todo en el plató con su actuación parecía mucho más animada y cansada. Desde luego que ha dejado el pabellón bien alto la periodista.

Estamos seguros que la cubana si ha visto esta imitación hecha con tanto cariño estará encantada. Ya queda menos para que Chanel represente a España en la 66 edición del Festival de Eurovisión. La cita es el próximo 14 de mayo en el Pala Alpitour de Turín. Pudimos ver a Chanel en el Primavera Pop celebrado en el Wizink Center de Madrid donde vimos a una artista que tiene muchas opciones de llevarse el primer puesto en Eurovisión. Ella lo tiene claro y también que se lo va a pasar mejor que bien.