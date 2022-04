Rocco Hunt desvela qué se trae entre manos con Lola Índigo, Nia Correia o Lérica

Rocco Hunt está cada vez más asentado en España. Tras triunfar durante dos veranos con temas junto a Ana Mena, ahora ha lanzado su tercera canción en español, en esta ocasión, junto a Omar Montes y Reik.

Ya habla perfectamente nuestro idioma y confiesa que tiene ganas de demostrar que además de pop bailable, se mueve en una escena urbana que está muy presente en el disco que lanzó en noviembre en su país. Está preparando versión española y ya nos avanzaba que está en conversaciones con muchos artistas de nuestro país para llevarla a cabo.

De momento hemos visto publicadas fotos con algunos artistas españoles y nos preguntamos si serán los elegidos. Por ejemplo, hay muchos que piensan que habrá tema con Nia Correia tras verles juntos en el estudio.

Posibles colaboradoras

“Nos conocimos hace dos o tres semanas y hemos tenido muy buen rollo. Me encanta su estilo, un poco latinoamericano, más caliente”, nos confesaba.

“Me gusta como chica porque su voz tiene mucho carisma. Hemos estado en el estudio conociéndonos. No sé qué va a pasar, pero no me gustan los spoilers”, añadía sin querer confirmar nada con ella.

HOLAAAA?? NIA Y ROCCO HUNT?? OMG LO QUE SE VIENE ❤️‍🔥 pic.twitter.com/EYoIKd7Cpm — LOLA en Tulum 🐆 (@Lo_quepienso_) February 10, 2022

También se ha dejado ver con Lola Índigo. “Tenemos buen rollo, nos estamos conociendo. Comimos juntos”, admitía. De hecho, el día que hablamos con él, tenía prevista una reunión con ella, “pero ha perdido el avión en Ibiza. La loca está en la isla, mejor perder el avión allí que no en otro lugar”, nos contaba.

“No sé qué va a pasar, pero seguramente podamos hacer algo porque admiro lo que hace y me gusta cómo canta y cómo baila”, terminaba admitiendo sobre una posible colaboración con ella.

No hay dos sin tres

Y como no hay dos sin tres, también hay rumores de trabajo conjunto con Lérica. “Hemos tenido también buen rollo con los chicos. Hemos grabado algo juntos que no sé cuándo va a salir”, admitía en esta ocasión.

“Ahora estamos empezando a colaborar con otros artistas aquí en España. Me encanta el cariño que me están dando y el respeto que me tienen. Es una manera de crecer, buscar otro sonido. Con Lérica fue algo diferente. Pregúntales a ellos si pueden decir algo más”, explicaba. Y por sus palabras, podemos deducir, que en esta ocasión será una canción de ellos en la que él se va a sumar.

Colaboración soñada

Cada vez pasa más tiempo en España y ya va conociendo nuestra cultura y a nuestros artistas y tiene sus objetivos. “Uno de los artistas que más me gusta y que también me ha ayudado mucho a aprender español ha sido C. Tangana. Me gusta mucho su estilo”, reconocía.

Sin duda, la música es una buena vía para aprender el idioma. “También su productor Alizzz, son dos personas a las que respeto mucho, tienen un estilo muy original. Me gustan sus letras que me han ayudado con el idioma. El madrileño, en su último álbum… son todo temazos, son hits, me gusta mucho su proyecto”, reconocía tras dar su nombre como un posible colaborador soñado.

“He conocido a su productor en un Primavera Pop en Barcelona, pero a él no lo he conocido, aunque me gustaría si pudiera existir esa oportunidad”, reconocía. Cosas más raras se han visto, así que, quién sabe si acabaremos viendo un C. Tangana ft Rocco Hunt.