A subasta la guitarra de Kurt Cobain en el vídeo de ‘Smells Like Teen Spirit’

La mitomanía sigue moviendo miles y miles de euros a lo largo y ancho del mundo. Los fans de los artistas y grupos más famosos, además de consumir su música, quieren hacerse con los objetos que han tocado sus ídolos. Uno de estos grandes iconos, cuyo valor se sigue revalorizando a medida que van pasando los años después de su muerte, es Kurt Cobain. El líder de Nirvana nos dejó en 1994, y desde entonces, su misterioso suicidio y su inestable vida han hecho de él un personaje atractivo.

Ya hay una larga lista de objetos de Cobain que han sido puestos a la venta en forma de subasta. La chaqueta que utilizó durante el MTV Unplugged de Nueva York llegó a los 300.000 euros, y se ha llegado a poner a disposición de los fans hasta cabello del icono del grunge. Ahora, se ha anunciado una nueva subasta, esta vez de un objeto más práctico y seguramente más codiciado: la guitarra que Cobain utilizó en el videoclip de Smells Like Teen Spirit.

La subasta tendrá lugar del 20 al 22 de mayo en el Hard Rock Cafe de Nueva York, y el objeto de deseo será esa Fender Mustang de 1969 de color azul que todos recordamos cerca del músico estadounidense. Según los responsables de la subasta, se espera que la guitarra sea vendida por unos 600.000 o 800.000 dólares, un precio de lo más lógico teniendo en cuenta que se trataba de uno de los instrumentos más queridos por el líder de Nirvana.

Tal y como comenta el director de Julien's Auctions, la casa de subastas que lo gestiona, "la Fender Mustang una de las guitarras más significativas culturalmente e históricamente, no sólo como parte del legado de Kurt Cobain y Nirvana, sino de toda la historia de la música rock. Rara vez se ponen a la venta al público objetos de la propiedad personal de Kurt Cobain como esta guitarra".

La guitarra Fender Kurt Cobain Mustang, fotografiada en 2012. / Joby Sessions/Total Guitar Magazine/Future via Getty Images

La guitarra ha permanecido hasta ahora con la familia Cobain, pero durante los últimos 12 años ha sido prestada y exhibida en el Museo de Cultura Pop de Seattle, la ciudad natal de Nirvana.

La subasta se celebrará coincidiendo con el mes de Concientización sobre la Salud Mental, y parte de las ganancias obtenidas con este y otros objetos que pertenecían al músico serán donados a una organización benéfica que trabaja para mejorar la salud mental.

Nirvana - Smells Like Teen Spirit (Official Music Video)

Un papel decisivo en el éxito de Smells Like Teen Spirit fue el lanzamiento del vídeo. Estuvo dirigido por Samuel Bayer, que se convertiría en un colaborador de David Bowie, Rolling Stones, Metallica o Green Day, pero en un momento en que era sólo un realizador novel, elegido por la banda debido a su inexperiencia y por su imagen más punk y no alineada que una banda producida por una compañía multinacional. En el ADN del clip está el largometraje de 1979 En el abismo de Jonathan Kaplan y el Rock 'n' Roll High School de los Ramones. Este single, destinado a cambiar no solo su carrera sino también la historia de la música, convirtiéndose en el último verdadero himno generacional del rock.