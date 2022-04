BTS anuncia la fecha de su nuevo disco durante un concierto en Las Vegas

BTS ha comunicado a sus fans cuándo se estrenará su próximo disco. Durante su último concierto en Las Vegas, la boyband ha anunciado que el 10 de junio será el día del lanzamiento de su nuevo disco. Aún se desconoce cuál será el título de dicho trabajo, pero lo presentaron bajo el eslogan “We are Bulletproof” y un vídeo teaser en el que aparecían todos los miembros del grupo.

La boyband se encontraba de gira por Las Vegas, donde ha realizado sus últimos cuatro conciertos. Los últimos dos fines de semanas, BTS ha actuado para 65.000 personas en el famoso Allegiante Stadium de la ciudad que nunca duerme. El evento llevaba el nombre de Permission to Dance On Stage – Las Vegas y sus fans han podido disfrutar no solo de conciertos sino también de habitaciones de hotel adornadas con merchandising, un café con comida coreana y pop-ups exclusivos del grupo.

BTS no lanza disco desde noviembre de 2020 cuando estrenó Be. Incluía temas como Dynamite, con el que el septeto consiguió cosechar varios premios, entre ellos, el de Canción más vendida en los Billboard Music Awards o el de Mejor canción en los MTV Europe Music Awards. La boyband también logró una nominación a los Premios Grammys de 2021 por esta canción.

Después del éxito de Be, los surcoreanos han continuado sacando sencillos como Permission to Dance o Butter, su segunda canción en inglés. Con este último han arrasado al crear un tema dance pop que transmite mucha energía y con el que han marcado récords como el del mayor estreno de un videoclip en YouTube y el de ser el vídeo más visto en 24 horas con 108 millones de reproducciones.

BTS 'Butter' Official MV

Además de los temas propios, cada vez son más los artistas que quieren colaborar con la boyband. Es el caso de Jason Derulo, quien contó con BTS para el remix de Savage Love, introduciendo un verso en coreano. También, Coldplay quiso cantar con el grupo en el tema My Universe, del álbum de los británicos, Music of the Spheres. Este tema ha sido todo un éxito consiguiendo certificados de oro y platino en países como España, Canadá o Italia. Incluso ha estado en el número 1 de las listas de Estados Unidos de Billboard Hot 100 y Rolling Stones 100.