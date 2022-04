Los que se han movido en coche por España esta Semana Santa han sufrido, en su mayoría, atascos que dejaban claro que había ganas de disfrutar de un cambio de aires. No es el caso de Elena Furiase que ha pasado estas vacaciones en Madrid. Su embarazo está ya en un avanzado estado.

La hija de Lolita está esperando su segundo hijo y se está cuidando y haciendo ejercicio supervisado por profesionales que le ayudan en la preparación al parto. Cada vez le queda menos para el gran día.

De momento, ha decidido mostrarnos cómo de avanzada está su embarazo mostrándonos su barriga desnuda. “Pues suma y sigue 🤰🏽 Fin de la Semana Santa agotadora pero felices!!! #semanasantaenmadrid #algocreceenmiotravez🌱”, compartía en redes.

Hace unas semanas criticaba a las firmas de moda que venden ropa de premamá online porque aseguraba que no se ajustaban a la realidad. Utilizaban modelos con tripa falsa que no saben lo que es tener un cuerpo real de mujer embarazada y que eso creaba unas expectativas en las compradoras que no se cumplían.

Costumbres de embarazadas

Claro que su cuerpo de embarazada no hace más que mostrarla más bella todavía si cabe, o eso, por lo menos, es lo que le han hecho saber sus seguidores tras ver esta última fotografía con la que, además, nos ha mostrado una de sus costumbres de embarazada.

“P.D: que manía tendremos con poner la manita debajo no?? 😅 que no se cae, no!”, señalaba sobre la foto que ha compartido con esa pose tan de mujer embarazada y que no parece tener explicación científica.

Muchas compañeras de profesión le han mandado su cariño y se han mostrado empáticas con su situación.