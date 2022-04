Melani Olivares se ha operado la nariz y su hija nos cuenta, de manera divertida, cómo se encuentra

"Yo no soy Melani, pero soy Manuela”. Así comenzaba el último vídeo que ha publicado en Instagram Melani Olivares con su hija como protagonista. Y es que había un motivo. La actriz no se ha dejado ver tras su operación de nariz y ha recurrido a su hija para dar el parte médico y el estado actual de su situación.

A principios de la Semana Santa nos informó de sus planes: “…sabíais que la nariz y las orejas no dejan de crecer durante toda la vida??? A partir de mañana voy a poder mentir mucho sin que me crezca, voy a estar unos días desconectada , pero os leeré, e iré contando que tal me va 😂😂😂madre miaaaaa que ganas y que nervios! ❤️❤️❤️❤️”. Ya se ha operado y parece que todo ha salido bien.

“Tranquilos solo me hice una rinoplastia, no un rejuvenecimiento atemporal! Manuela os quiere dar el parte médico y yo se lo agradezco a ella (todavía estoy muy hinchada) y os agradezco a todos y todas las muestras de cariño que me estáis dando estos días! Estoy llenita de amor! GRACIAAAAAS! PD : en cuanto esté visible me paso por aquí! ❤️”, escribía ella junto al vídeo.

El parte de Manuela

De momento no hemos podido ver el resultado porque, como bien decía su hija, ella es Manuela, no Melani. “Menos mal, imagínate que me opero la nariz y me convierto en ti”, bromeaba la feliz madre. “Mamá no va a salir y está super contenta con la naricita, está muy hinchadita, todavía no se ve la nariz ni nada, pero cuando se vea, ya la veréis todos”, aseguraba mientras Melani le chivaba las cosas por detrás.

Aseguran que están muy intrigados por ver el resultado porque ahora, “lleva un yesito que parece una caquita de pájaro, solo se ve la punta y tiene buena pinta”. Todavía tiene los ojos morados, propio de este tipo de operaciones.

Agradecida por el cariño

Este vídeo era la excusa para dar las gracias a todos los que se han interesado por ella y le han mandado mensajes de apoyo que se han multiplicado en redes. Mensajes tanto para ella como para su hija.

Ana Risueño: Menuda reportera dicharachera. Mil besos ❤️

Mar Saura: ❤️❤️🚀

Nuria Roca: 😘😘♥️

Adriana Paz: Manuelaa ❤️❤️❤️

Nos sumamos a esa lista de curiosos que están deseando ver el resultado.