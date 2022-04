Kapo 013 sobre Ibai Llanos: “Es el estándar de persona entrañable, cariñosa, divertida, sencilla y torpe”

Kapo 013 es uno de esos freestylers que ha vivido esta escena desde sus orígenes en nuestro país. Ha sido campeón de España en las batallas de gallos, ha sido juez internacional de estos combates dialécticos y ahora acaba de lanzar su primer libro en el que comparte su experiencia, con las sombras y las luces, de este mundo que forma parte de su vida.

Amor y dolor riman siempre, cuenta con un prólogo de Jaime Lorente. El actor de La casa de papel comentó un día una de sus fotos en Instagram y se puso en contacto con él. Desde entonces, han cultivado una bonita amistad y una charla con él fue parte del detonante de este trabajo, por lo que no podía faltar.

También hay un epílogo de Blon, posiblemente su mejor amigo y freestyler como él que ha estado a su lado en los buenos y en los malos momentos.

Y en el faldón del libro hay unas palabras de Ibai Llanos, otro de sus amigos al que conoció antes de que se convirtiera en el monstruo de la comunicación que es hoy en día. Precisamente hemos querido conocer el origen de esa amistad y la visión que tiene de un profesional que ha conquistado a millones de personas en todo el mundo, más allá de Gerard Piqué.

"Un libro fascinante. Es como vivir los orígenes del freestyle en primera persona. Bruno, eres el mejor", ha dicho Ibai sobre su libro. Ahora nos toca saber qué ha dicho él de su amigo.

Tú que has conocido al Ibai del piso pequeño y al Ibai de la mansión, ¿dirías que son el mismo Ibai?

Cien por cien. El mismo, idéntico, no. Lo que el Ibai del piso pequeño soñaba o fantaseaba en un brain storming imaginario de ‘anda que no estaría guapo que…’, a la que está diciendo ‘anda que no estaría…’, ya está viendo la manera de hacerlo realidad. A nivel de ambición y decisión, el Ibai de ahora tiene las cosas bastante más claras de cómo son esas cosas y cómo pueden llegar a ser, el de antes fantaseaba.

Vamos, que ha habido una evolución...

Pero son la misma persona. En la forma de relacionarse, en la forma de entender las cosas, el prisma desde el que observa el mundo es muy similar y eso es porque desde el día uno Ibai ya pensaba en grande. Aunque supiese que lo suyo era una cosa pequeña, pensaba en grande y tenía muy claro qué era lo que iba a funcionar y cómo iba a funcionar y no renunciaba ni a una coma de lo que él quería. Por eso se ha colocado tan rápidamente donde se ha colocado.

¿Qué les dirías a los que no entienden el éxito y la influencia de Ibai Llanos?

La comunicación no es ni ser el que más sabe de algo ni ser el que da una opinión más concisa. La comunicación es llegar a la gente y que sienta que le acompañas, siendo en la vertiente que sea y sentir que realmente confían en tu criterio y tu forma de ver las cosas y también que les abraza ese contenido. Ibai es un comunicador como la copa de un pino, tienes la sensación de estar hablando con tu colega de toda la vida. Tampoco sabe tanto más que tú de nada, pero te lo hace llegar de una forma que consigue que te interese y esa capacidad de crear un hogar en tu oreja es muy compleja y difícil y no todo el mundo la tiene.

Nada que ver con los comunicadores más tradicionales.

A veces, los grandes comunicadores por muy buenos que sean -que los hay e increíbles y con mucho más trasfondo que Ibai- caen en la grandilocuencia y el ego de los medios tradicionales y eso los aleja del oyente y crea una barrera. E Ibai, todo lo contrario, no deja de crear puentes.

De todas formas, él fue el que te presentó a Gerard Piqué, a ti apasionado de los deportes, ¿qué vas a decir de él?

No, pero indiferentemente de eso, Ibai es de los comunicadores más universales de todos los comunicadores que hay de las nuevas generaciones. Yo le pongo un vídeo de Ibai a mi madre y de entrada puede decir que por qué grita tanto, pero a los diez minutos ya está enganchada. En cambio, le pongo un vídeo, con todo el respeto y el cariño del mundo, de TheGrefg o de Rubius y sí que hay una barrerilla potente, hay algo que no llega del todo, y son buenísimos también. A nivel hispano, Ibai es como la persona más promedio del planeta Tierra, es como la representación ya no de un español, podría ser colombiano, argentino, mexicano, es como el estándar de persona entrañable, cariñosa, divertida, sencilla y torpe, con un montón de defectos super visibles que todos tenemos en muchísimas situaciones y ámbitos de nuestras vidas y en ese sentido es difícil no conectar con eso aunque sea un poquito.