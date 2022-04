Kapo 013, experto en batallas de gallos, analiza el beef entre J Balvin y Residente

La sesión de Bizarrap con Residente fue un auténtico bombazo. El portorriqueño se pasó ocho minutos despotricando contra J Balvin, un viejo enemigo desde los últimos Grammy Latinos. El colombiano llamó al boicot porque no sentía que la escena urbana estuviera suficientemente representada y a muchos no les gustó.

En esta sesión el que fuera la mitad de Calle 13 cargó contra Balvin y le dijo de todo menos bonito. Eso sí, poca respuesta ha tenido, aunque su confrontación ha dado la vuelta al mundo.

Hemos hablado con Kapo 013, uno de los referentes de los orígenes del freestyle en España que acaba de lanzar un libro en el que nos sumerge en ese mundo. Él sabe de batallas de gallos porque ha sido campeón nacional y porque ha juzgado unas cuantas a nivel internacional.

Gusto por el reguetón

La música urbana siempre ha estado en su radar, aunque no precisamente la de Balvin. “Para la música urbana soy muy canario. El punto de mezcla entre el rollo de España, pero con sabor latino potentísimo que hay en Canarias, me encanta”, aseguró.

Y se moja si tiene que dar nombres. “Cruz Cafuné, por ejemplo, es mi padre. Creo que es el artista al que más he escuchado en los últimos cinco o diez años”, asegura.

En cuanto a la escena urbana latinoamericana asegura que le gusta, “pero cuando nos vamos a un punto más blandito o más pasteloso, me aburre bastante más. Todo ese rollo J Balvin, toda esta vibra”.

No es que no le guste el reguetón, de hecho, hay cierta parte del género que le gustaba mucho. “A mí lo que me encantaba era cuando era reguetón durísimo del antiguo, Cosculluela, el Daddy Yankee del principio, Don Omar, Wisin y Yandel, toda esa movida y las canciones duras, duras, me gustaban muchísimo porque era mucho más similar al rap. Era una vuelta de tuerca al rap, con un mensaje más banal, pero musicalmente era como más movido e incitaba más a la fiesta. Pero el reguetón este blandito de ahora no me gusta tanto”, confiesa.

Posicionamiente respecto al beef

Tal vez ante esta postura uno podría pensar que en el beef Balvin-Residente, estaría clara su posición, pero cuidado. “Como fan de Residente y de Calle 13, sobre todo, sí que mi posición musical e ideológica sería claramente Residente, pero claro, en un beef en el que uno no contesta y el otro se tira ocho minutos de chapa, pues también me parece un poco de turras, me parece un poco de cuñaos, el beef de Residente”, admite.

Parece que no está del todo a favor de lo que ha hecho el portorriqueño. “Ocho minutos dando la chapa a alguien que luego, lo que ha sacado es una gorra con los Frankfurts, creo que es ‘too much’”, expresa.

“Se le dio mucha bola a esto porque era un beef y un mes después sacó Residente la canción de Latinoamérica que me parece dos millones de veces mejor que el beef y mucho más acertada en todo”, señala sobre lo que vino después, This is not America, que no generó tanto revuelo.

Está claro que los dos se llevan lo suyo.