Pilar Rubio comparte una foto suya en la cama para desvelar la serie de Netflix con la que ha estado soñando

Una foto de Pilar Rubio en la cama sin que se aprecie ningún rastro de ropa ya es sugerente de por sí. Pero esa no ha sido la intención de la mujer de Sergio Ramos. Es la imagen que le ha servido como excusa para hablar de los sueños que ha tenido en los últimos días.

Sueños que han estado inspirados en una serie documental que Netflix estrenó el pasado febrero y que parece que le ha gustado bastante a Pilar.

“Cuando sueñas, a veces vives momentos muy reales. Estas noches las he pasado con Diana, Bianca, Andy, Jean Michel …. Supongo que cuando ves algo que te trasmite más allá de unas imágenes, empiezas a formar parte de ello en tus sueños…”, señalaba junto a su foto.

Soñando con Andy Warhol

La serie a la que hace referencia es la de Los diarios de Andy Warhol, “reflejo de la sociedad en los 60, 70 y los 80. La creatividad sin límites de un genio transgresor y a la vez un ser humano único”.

Cualquiera que conozca mínimamente la cultura pop, le tendrá como referente. Por The Factory pasaron grandes artistas y muchos músicos contaron con su arte para las portadas de sus discos. The Rolling Stones, Aretha Franklin, John Lennon, Velvet Underground o, incluso, Miguel Bosé, contaron con una de sus obras para sus propios trabajos.

Pilar Rubio se ha quedado enamorada de esta vida tan apasionada y no quiere abandonarla. “Unas reflexiones que no me han dejado indiferente, de hecho, han calado muy dentro de mí. Me gustaría que me dierais vuestra opinión sobre esta serie documental 😘❤️”, pedía.

Muchos de sus seguidores todavía no la han visto, pero ya se la han apuntado en su lista de pendientes después de su recomendación. Son 6 episodios que recogen todo aquello que empezó a documentar Warhol en sus diarios sobre su vida y sentimientos cuando decidió iniciarlos tras ser disparado en 1968.

Una manera lúdica de acercarse al hombre más allá del personaje que ha influido tanto en la industria del arte.