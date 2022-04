Dabiz Muñoz sobre las zapatillas de Cristina Pedroche para Puma: “Fucking mamma!!! 🔥🔥🔥”

Cristina Pedroche es una mujer todoterreno, lo ha demostrado con creces. No solo se ha convertido en el centro de atención de todas las Nocheviejas ni en la mejor comercial de las creaciones de su marido, sino que también ha probado sus habilidades como diseñadora.

En el último año se ha aliado con Puma para lanzar sus propias colecciones de yoga y fitness. Ahora, sea alianza se perpetúa con un nuevo lanzamiento, el de sus nuevas zapatillas. Ella misma las ha presentado en sus redes sociales.

“Ya están aquíííí❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Me moría de ganas por compartir con vosotros mis nuevas zapatillas🥰🥰🥰”, compartía mientras mostraba este calzado que en unas horas estarán a la venta.

“Mucho trabajo y mucha ilusión en este proyecto y, por fin, el día 21 estarán disponibles. ¡No me lo creo!😢❤️ No me aguantaba más…Ojalá os gusten tanto como a mí ❤️ #LasPumaDeLaPedroche ⚡️”, exponía sobre este nuevo lanzamiento que está a unas horas de convertirse en una realidad accesible a todo el mundo.

Zapas con fans

Unas zapatillas en tonos pasteles que se centran en las tonalidades del rosa y lila. Y como era previsible, las primeras reacciones no se han hecho esperar, empezando por las de Dabiz Muñoz.

Dabiz Muñoz: Fucking mamma!!! 🔥🔥🔥

Anna Simón: Oleeeeeee, me encantan!!! 😍😍😍

Nagore Robles: Oooohhh👏👏🙌Preciosas💗

Elísabet Benavent: 😍😍😍😍😍

Dioni (Camela): Ya me veo saltando con ellas 🕺🏽 😍 #LasPumaDeLaPedroche

Maya Pixelskaya: 😍😍😍

Lorena Castell: Yeah!

María Gómez: 👟💘👟💘

Comida y ejercicio

Unas zapatillas que le vendrán muy bien para sus entrenamientos. Ha demostrado que ni de vacaciones por Nueva York, es capaz de desconectar el ejercicio físico. “Me he venido tan arriba después de correr 10k por Central Park que me he grabado un TikTok 🤣🤣”, compartía en redes durante su visita a la gran manzana.

Eso sí, le va a hacer falta para digerir toda la comida que está probando en la ciudad de los rascacielos. No hay más que ver todas sus últimas publicaciones para darse cuenta de que lo suyo ha sido casi un viaje gastronómico.