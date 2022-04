Dorian sobre Rosalía: "Es un ejemplo de fuerza con un talento arrollador"

Ritual, el nuevo disco de la banda catalana Dorian, llega al mercado musical el próximo 22 de abril con algunas colaboraciones de infarto: Ana Mena, Suu, Pimp Flaco y Alizzz son algunos de los nombres del panorama nacional que han participado en este proyecto.

Previamente, en LOS40 pudimos hablar con ellos sobre su trayectoria como grupo, sobre salud mental y sobre el significado detrás del título que da nombre al disco. En esta parte final de la entrevista, charlamos con Marc Gili y Belly Hernández sobre la literatura que ha inspirado sus vidas, letras y música; sobre el colectivo LGTB, su colaboración con Alizzz en Energía Rara (su último single antes del lanzamiento de Ritual), el nuevo disco de Rosalía y su opinión sobre la polémica del Benidorm Fest.

En Dos vidas sin ti introducís una referencia a 100 años de soledad de Gabriel García Márquez y en general a lo largo de todo el disco hacéis una reivindicación tanto de la lectura como de la cultura. ¿Cuáles son los libros que os han inspirado?

Marc Gili: Te diría que de forma muy directa nos han influido mucho Rayuela de Julio Cortázar, que es una novela fundacional de la juventud libre y bohemia de los años cincuenta y sesenta. Rayuela no solo es fundamental en España y Francia sino en toda América Latina y es una novela de iniciación en la libertad mental.

Indudablemente todos los escritores del boom latinoamericano como Gabriel García Márquez, Cortázar… y a nivel de letras yo te diría que mucha influencia de Pablo Neruda, de Lorca, de Vicente Aleixandre, de Salinas, toda la Generación del 27 y también del francés Bodelaire, que es el fundador de la modernidad.

Belly Hernández: Virginia Wolf es increíble, también los autores y la literatura rusa nos gustan mucho, el siglo XIX... Es que leemos un montón.

Marc: La literatura rusa nos gusta mucho. La literatura de Dostoievski, de Tolstoi… toda esta literatura de sentimientos… creo que los rusos tienen mucho que ver con los españoles aunque ellos estén muy al norte y haga mucho frío en Rusia son gente de sangre caliente. Los eslavos en general, y por eso su literatura es tan moderna. Ha pasado un siglo o siglo y medio desde las novelas clásicas rusas y siguen impactando a las generaciones de hoy en día. Son autores con mucha sangre y mucha fuerza y yo creo que esa literatura nos ha influido vitalmente.

En Energía rara, una de las canciones del disco, trabajáis junto a Alizzz en la producción, que es uno de los nombres que están sonando con más fuerza en nuestro país. ¿Cómo ha sido trabajar con él?

Dorian - Energía rara

Belly: Impresionante. La verdad es que yo nunca había trabajado con alguien así. Alizzz tiene mucho talento, porque tiene una visión… así como hay veces que los productores se ocupan de la parte más técnica de una canción, del sonido… él es como un artista total porque concibe la canción como un todo y trabaja de una forma como en tres dimensiones: trabaja la producción, la estructura, se fija en la letra y todo el rato está dándole vueltas al tema para conseguir el todo. Yo había conocido a poca gente así y además es muy rápido, tiene muchas ideas, es un tío muy talentoso.

Marc: Nos conocimos porque teníamos admiración mutua. Nosotros veníamos siguiendo su carrera desde prácticamente el principio y a Alizzz le gusta mucho nuestro álbum de La ciudad subterránea… y enseguida nos pusimos manos a la obra. No solo surgió Energía rara sino otras canciones que tal vez en un futuro vean la luz, no forman parte de Ritual pero son muy buenas y creo que saldrá alguna más.

Indudablemente Energía rara es una de las mejores canciones del álbum y de las que más ilusión nos va a hacer tocar en directo cuando empiece la gira porque es un cañón. Él es muy rápido y muy intuitivo trabajando, enseguida toma o descarta ideas y te empuja a trabajar a su mismo ritmo. Todo esto hace que te surjan ideas muy frescas también, porque no tienes tiempo para pensártelas. Y la cabeza, cuando la pones al límite creativamente, es cuando saca lo mejor de sí misma.

Habéis incluido dentro del disco la canción Dual junto a Pimp Flaco, que se ha convertido en todo un himno a favor de la libertad, la diversidad sexual y las diferentes identidades humanas. ¿Estáis contentos con el recibimiento? ¿Os esperabais que se convirtiese en un himno para el colectivo LGTB?

Marc: Pensábamos que era una canción que podía ser importante para personas que pudieran estar sufriendo bullying, por ejemplo, o con presión por parte de la sociedad. Así que con acompañar ya nos sentíamos más que satisfechos.

Dorian & Pimp Flaco - Dual

La alegría de esta canción, que nos la estamos encontrando cuando la tocamos en directo, ha sido comprobar que todo el público, tanto el LGTB como el heterosexual, la entiende perfectamente y la apoya. Ahí es donde nos hemos llevado la gran alegría, de ver que todo el mundo la aprecia en su mensaje. Posiblemente la gente que no entiende el mensaje tampoco vienen a nuestros conciertos así que en ese sentido nos parece bien también.

Pero ha transcendido el colectivo LGTB, ha trascendido el colectivo bisexual, y eso es muy positivo: crear lenguaje transversal.

En vuestra playlist del 8M incluisteis a Rosalía. ¿Habéis podido escuchar su nuevo disco? ¿Qué os parece?

Belly: No lo he escuchado entero y tengo ganas porque todo el mundo está hablando de él. Es una artista que admiramos un montón, es como un ejemplo de una fuerza y un talento arrollador. Es una chica que no tiene prejuicios, sabe un montón de música, está súper formada y no deja de sorprender y de arriesgar.

Es muy admirable siendo tan joven, ser un ejemplo para tantas chicas: una tía fuerte… es un gran ejemplo de lo que es una mujer en el siglo XXI.

Marc: Creo que es muy positivo para la música hecha en España y para la música hecha en Cataluña el hecho de que un álbum tenga esta relevancia internacional, en particular en mercados tan importantes como el de Estados Unidos o en el mercado francés… Es muy importante porque sienta precedentes y porque va a empujar a que otros artistas jóvenes y con talento puedan tener la ambición de decir “yo también quiero estar a esa altura y quiero poder hacer algo impactante para un sueco, para un japonés o para un mexicano".

Creo que la carrera de Rosalía eleva el listón en general en la música española y el nivel de auto-exigencia creativa, y eso es buenísimo para todos.

En su momento, a principios de año fuisteis críticos con el Benidorm Fest, ¿qué hubierais cambiado?

Marc: Claramente el hecho de que el voto del jurado tenga tanto peso. Me parece bien que exista el voto demoscópico en representación de lo que es la sociedad pero claramente el voto popular debe tener más peso del que tiene y el voto del jurado menos. Y creo que los porcentajes de voto popular, demoscópico y del jurado se hicieron adrede para que el margen de posibilidad de que la gente tuviera un poder de decisión real fuese muy pequeño. Se les vio un poco el plumero, parece que da miedo preguntarle a la gente lo que piensa.

Finalmente, más allá del lanzamiento de este nuevo disco, ¿cuáles son vuestras expectativas para este año? ¿Qué os queda por hacer como grupo?

Belly: La gira de Ritual, de este nuevo espectáculo con una nueva escenografía… todo esto es un reto. Es todo como una vuelta a empezar muy emocionante y muy intensa. Es una oportunidad para presentarte de nuevo y con ganas de presentar las nuevas canciones al mundo, estas canciones en las que hemos trabajado en los dos últimos años intensamente y de disfrutarlas con la gente. Hasta que no las cantas en un escenario como que no ves la reacción de la gente.

Marc: La escenografía del espectáculo nuevo es preciosa y muy potente. Las canciones nuevas están sonando en el local muy bien y hemos podido trasladar toda la información musical que hay en el álbum al directo sin sufrir pérdidas por el camino. Lo estamos haciendo de una forma muy fiel y prácticamente todo en riguroso directo, incluso la parte más electrónica está tocada y no grabada y esto es maravilloso. Así que mucha ilusión.

Y por otro lado me gustaría hacer un par de colaboraciones en mente porque estamos aprendiendo mucho de todas las personas con las que estamos trabajando y haber si lo conseguimos porque me haría mucha ilusión.

'Ritual', el nuevo disco de Dorian, se lanzará este 22 de abril.