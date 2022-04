Conocemos mejor a Nacho Méndez, el nuevo deportista que ocupa el corazón de Lucía Rivera

Antes de la pandemia, Lucía Rivera y Marc Márquez pusieron fin a su año y medio de relación. Las cosas no acaban de cuajar entre ellos y ambos seguían sus propios caminos por separado. Desde entonces se le han atribuido varios amores a la modelo, aunque ella no ha confirmado ninguno.

Hasta ahora. Como se hace en estos tiempos, ha confirmado su nueva relación vía redes sociales donde ha compartido una foto junto a su nuevo chico. Se trata de Nacho Méndez, jugador del Sporting de Gijón. Así que ha pasado de un piloto de motos a un futbolista. Uno de su tierra, Asturias.

Juega en segunda división por lo que su popularidad no es la de un astro de este deporte. Eso sí, a principios de 2021 su nombre se dejaba escuchar junto al de otros jugadores del club asturiano cuando dio positivo en covid durante la Navidad tras participar en una fiesta ilegal en un local de ocio del vicepresidente del Sporting.

En las últimas horas ha compartido un storie con una foto de Lucía y una sola frase: “Sigue volando alto, nos vemos pronto”. Y es que, de momento, las publicaciones que comparten el uno del otro son bastante sutiles.

Poco más ha trascendido de este joven de 26 años del que hemos intentado averiguar alguna cosa más echando un vistazo a sus redes sociales.

#No a Instagram

Abrió su perfil en esta red social en noviembre de 2016 con una foto suya como futbolista. Jugador del Sporting de Gijón, en segunda división, dejaba clara cuál es su gran pasión. Renovó contrato hasta 2025, así que, le queda fútbol en su tierra para rato. En estos cinco años y medio que lleva en IG tan solo ha compartido 11 publicaciones. Así que, no, no es muy activo.

#Sí al mar

Le gusta el mar. De sus sólo 11 publicaciones en IG, dos de ellas están dedicadas a sus momentos de navegación. Un atardecer a bordo le produce, como él mismo confiesa, “calma”. Y en una pasión que comparte con sus amigos de toda la vida.

#Sí a los Simpson

Le gustan Los Simpson. Una serie que ha marcado la cultura popular y que tiene muy presente a través de un lienzo en el que tanto él como sus amigos aparecen caracterizados como personajes de este mundo amarillo.

#Sí a sus antiguos compañeros

Cuando el capitán de su equipo, Carlos Carmona, se retiró, no dudó en dedicarle unas palabras que dejan claras sus lealtades. Sin duda, un chico agradecido: “Gracias. Por todo, desde el primer día. Has sido un ejemplo tanto dentro como, sobre todo, fuera del campo en todas las situaciones que has pasado durante estos años. Un capitán con todas las letras y el significado de esa palabra. Puedo decir orgulloso que he disfrutado en el campo al lado de un jugador que ha dejado huella en la historia del club. Y lo más importante para mí, que me llevo un gran amigo con el que he compartido momentos muy bonitos. Te desearía suerte, pero no la necesitas porque... eres el mejor Carmo, ya lo sabes. ❤️🎩”.