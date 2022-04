Joe Alwyn aborda los rumores de compromiso con Taylor Swift

Desde que la pareja formada por Taylor Swift y el actor británico Joe Alwyn confirmasen su relación en 2017 (una relación que empezaría un año antes, durante el verano de 2016) han sido muchos los rumores que han afirmado un compromiso matrimonial entre los artistas.

Desde el principio de su relación ambos consesuaron mantener su vida privada alejada de los focos y solo en contadas ocasiones hemos podido ver fotografías suyas e imágenes juntos: Joe Alwayn aparecía brevemente en Miss Americana, el documental de Taylor Swift para Netflix que hace un repaso por la carrera de la artista, acompañándola en un concierto del Reputation Stadium Tour; y la de Tennessee dedicaba en su discurso al Grammy a Mejor álbum del año por Folklore al actor, comentando sobre Joe que "es la primera persona a la que le enseño cada una de las canciones que hago y ha sido un placer escribir canciones contigo en cuarentena".

Alwyn aborda los rumores

Ahora, el británico está en plena promoción de la serie Conversations with friends, que adapta la novela homónima de Sally Rooney, producida por Hulu y BBC3. Así, durante una entrevista para The Wall Street Journal el actor abordaba los rumores que desde hace años hablaban de un compromiso con la cantante de Lover, afirmando que: "Si me dieran una libra cada vez que creo que alguien me ha comentado que estaba comprometido, tendría un montón de monedas".

El actor, que ha participado en películas como la oscarizada La favorita, abordaba sin miedo estos rumores, siempre siguiendo su regla autoimpuesta de dejar su intimidad y vida privada al margen del foco mediático: "quiero decir, la verdad es que si fuese que sí, no lo diría, si fuese que no, tampoco lo diría".

Del mismo modo, Joe Alwyn, que en los créditos de los dos últimos álbumes de Taylor Swift ha aparecido como co-escritor de algunas de sus canciones, contestaba a la pregunta de si podíamos esperar nuevas colaboraciones con su pareja en futuros discos, a lo que el británico contestaba: "no está en mis planes".

Pese a la negativa del actor de continuar componiendo junto a la cantante, lo que sí que podemos hacer es seguir disfrutando de canciones como Exile, Betty y Champagne Problems, donde Joe Alwyn aparece bajo el pseudónimo de William Bowery, que ya se han convertido en clásicos contemporáneos.