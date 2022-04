Mayka Navarro no aguanta más que Lucía Sánchez y sale de ‘Baila conmigo’, entre lágrimas tras ser expulsada

Está claro que, en cuestiones del amor, las cosas están complicadas, y más cuando los que lo buscan, son jóvenes acostumbrados a vivir romances en todo tipo de realities. Hablamos por la última expulsión de Mayka Navarro de Baila conmigo que nos ha demostrado que para algunos todo vale por seguir saliendo en televisión.

Nada más estrenarse el programa de Nagore Robles con Lucía Sánchez que buscaba nueva pareja tras romper con Isaac Torres al que conoció en La isla de las tentaciones, anunció que estaba embarazada y que tenía que dejar la mansión del amor. Menudo bombazo.

Entró como sustituta Mayka Navarro que también había roto su relación con Alejandro Bernardos, o por lo menos, eso es lo que contó. Siempre ha mantenido que sigue enamorada de él, pero que ya no están juntos. Pero parece que esa no es la verdad.

Lo hemos sabido en el último programa cuando los habitantes de la mansión estaban de fiesta e interrumpió la presentadora: "Dada la importancia de los acontecimientos, se suspende la fiesta. Todos a vuestras habitaciones".

Desenmascarando a Mayka

Nagore los reunió a todos para desenmascarar a uno de los participantes que había sido pillado en una gran mentira. Se refería a Mayka Navarro. La que también fuera una de las chicas de La isla de las tentaciones tuvo que escuchar las acusaciones que hacía sobre ella Fani Carbajal.

"Está mintiendo a todos los candidatos y al programa. Hace poco quedó con su novio y se fueron a un hotel. Ella le ha prometido que no se iba a ir de aquí con ninguno. No entiendo cómo sigue jugando con Darío", decía.

Mayka empezó defendiéndose: "Es mentira lo que dice del hotel, yo a él no le he visto. Sí que hablo con él. Saben que yo sigo enamorada de Alejandro, vine aquí a darme una oportunidad. No creo que esté engañando a nadie".

Poco a poco las lágrimas iban surgiendo en su cara, aunque las pruebas que fue exhibiendo el programa dejaban clara su mentira. Darío, con el que parecía que había protagonizado un mayor acercamiento lo tuvo claro. "Conmigo en un pasado ya han jugado y no van a jugar dos veces, no me merezco estar aquí y para mí esto es mi final", dijo antes de abandonar el programa.

La presentadora no le impidió que se marchara, pero sí le dijo que tenía las puertas abiertas para cuando quisiese volver. El resto de candidatos decidieron seguirle los pasos y marcharse también.

Expulsada

Nagore Robles le dejó claro a Mayka Navarro que no iba a tener su final soñado con Alejandro llegando en un caballo blanco jurándole amor eterno y no dudó en mostrar su decepción con ella.

“Es más que evidente que has mentido al programa, que nunca estuviste buscando el amor y que tenías un pacto con Alejandro para no cruzar el límite con tus candidatos y no enamorarte. Me molesta porque nosotros hemos sido muy cuidadosos contigo y teníamos informaciones de Alejandro que no hemos querido sacar para precisamente no alterar tu convivencia en la mansión y no hacerte daño”, le decía a Mayka que no acababa de reconocer su mentira.

Fani Carbajal volvía a salir para asegurar que mientras Mayka estaba en la mansión, Alejandro estaba liándose con otra. Algo a lo que no daba crédito la murciana que, sin embargo, aseguraba que era un chico libre y podía hacer lo que quisiera.

Pero las pruebas eran evidentes y solo había un camino. “Me hubiera encantado que dijeras la verdad, sí que estás con Alejandro y tu comportamiento ha sido una auténtica decepción para todos. Y por eso, de verdad, tristemente te tengo que decir que estás expulsada de Baila conmigo. Abandona la mansión porque tu maleta ya está fuera”, acabó diciéndole Nagore a Mayka que termina así su paso por Baila conmigo.

Ahora queda saber quién será su sustituta.