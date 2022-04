Lucía Sánchez zanja la polémica sobre si ha cobrado por desvelar su embarazo en 'Baila conmigo'

Lucía Sánchez se ha convertido en la verdadera protagonista de Baila conmigo pese a que ayer se despidió del nuevo programa de Nagore Robles en Cuatro. La gaditana, que se dio a conocer en la tercera edición de La isla de las tentaciones y posteriormente en La última tentación, era junto a Álvaro Boix una de las primeras participantes del nuevo reality de Mediaset, pero la inesperada noticia de su embarazo la ha llevado a abandonarlo nada más arrancar para poder dedicarse tiempo a ella misma y a su futuro bebé.

Lucía está esperando un bebé junto a Isaac Torres, su expareja, y está plenamente ilusionada con su maternidad, algo que no ha dejado de decir públicamente desde que hace unos días ella misma se encargó de dar la noticia en Baila conmigo.

Para ella, ser madre es ahora una prioridad y un motivo de felicidad plena. Por eso, ha querido dejar claro desde un principio que, pese a algunos comentarios que se han podido leer en las redes sociales, ella no ha cobrado ni un solo euro por contar en televisión que está esperando un bebé. "Quiero decir una cosa muy importante, y es que yo no he cobrado ni un duro por decir esto ni por enseñar nada. Cero euros. Para quién está diciendo que me he vendido y todo el rollo... No he cobrado nada y lo pueden decir los directores del programa y quien quiera. Cero euros. Lo he querido decir en mi programa que para eso trabajo allí y para eso todo esto ha salido de La isla de las tentaciones", ha sostenido la de Cádiz a través de sus stories de Instagram.

Lucía se enteró del embarazo a las tres semanas de romper con Isaac

Todo apunta a que Lucía será mamá soltera. La ex del reality de las tentaciones está embarazada de Isaac, su expareja, pero se enteró de que estaba esperando un bebé ya después de haber roto. De hecho, tal y como ella misma ha explicado en la televisión, Lucía fue consciente de que estaba embarazada tres semanas después de haber decidido romper su relación con el de Barcelona y la noticia se la dio un doctor del hospital al que ella había acudido al sentir algunas molestias.

Al enterarse de que iban a ser padres, Lucía asegura que no tardó ni un instante en comunicárselo a Isaac y que él, aunque en un principio mostró algunas dudas respecto a la situación —seguramente debido al shock del momento— el Lobo reaccionó bien y le dijo que la iba a apoyar en todo este proceso. Sin embargo, según la versión de la gaditana, el interés de Isaac por su embarazo duró poco y actualmente no está del todo al día de las novedades que los doctores le van comunicando respecto al crecimiento de su bebé, aunque sí se ha retomado mínimamente la comunicación entre ellos.