Melocos vuelve a intentar su regreso en este 2022

Cantaba Melocos hace casi una década y media junto a Natalia Jiménez (La 5ª Estación) "que cuando me vaya no caiga una lágrima por mi, que sólo quede la amistad, tantos sueños que recordar" en uno de los mayores hits de su carrera: Cuando me vaya. Pero el grupo del Puerto de Santa María acabó, efectivamente, despidiéndose hace unos años y dejando a su fandon bañados en esas lágrimas que no querían ver. No fue un adiós. Solo un hasta luego.

Tras 5 años separados, el grupo de pop-rock gaditano tenía todo preparado para regresar en 2020 pero la pandemia mundial provocada por el coronavirus tenía otros planes reservados para ellos. Hemos tenido que esperar hasta 2022 pero por fin la vuelta de esta popular banda está más cerca de producirse.

2022 será recordado en su biografía como el año que volvió a unir a Melocos. La formación andaluza anunciaba las primeras fechas de su próximo tour, que aterrizará en Barcelona, Valencia y Madrid. Una triada de conciertos sumamente especiales a la vez que revolucionarios que servirá como nexo entre la banda, nacida en un patio de colegio, y aquellos que la vieron crecer desde sus inicios.

Jaime Terrón, Andrés Ortiz y Gonzalo Alcina, ahora a caballo entre Valencia y Madrid, se reúnen de nuevo para repasar los icónicos discos que publicaron a lo largo de su intensa carrera, la que dio el pistoletazo de salida en 2007. Una que incluye canciones tan sonadas como Cada golpe, la citada Cuando me vaya o Somos.

Tras siete años alejados como grupo de los escenarios, aunque no de la música, Melocos inicia un nueva gira con las canciones de siempre y un directo como nunca, dos elementos que han unificado generaciones y afianzado amistades, con la suya intacta a pesar de los años.

Estos son los 3 conciertos confirmados hasta el momento por Melocos para los que todavía es posible comprar entradas a través de los p untos oficiales de venta de Wegow. ¿A quién le apetece volver a escuchar el directo de esta banda que vuelve para disfrutar de la música?