Nachter lo peta con su escuela de madres: “Si me siguiera David Bisbal, me haría ilusión”

El nombre de Ignacio Gil puede que no os suene demasiado, claro que seguro que la cosa cambia si hablamos de Nachter. El creador de contenido lleva dos años petándolo en redes sociales con sus vídeos sobre Madre.

Más de 10 millones de seguidores en TikTok y casi 3 millones en Instagram dejan claro que interesa lo que cuenta y, sobre todo, cómo lo cuenta. Estamos acostumbrados a verle con bata y peluca dando consejos para educar a los hijos al modo de las madres de antes. Pero de vez en cuando sale de su personaje para contar su historia llena de humor y contenido que conecta con todo tipo de público.

Le siguen en redes cantantes como Alejandro Sanz o Pablo Alborán y celebs como Sara Carbonero o Pilar Rubio. Aunque él no está muy al día de la actualidad y los personajes del momento, reconoce que le hace ilusión contar con ese público.

Ahora presenta su Escuela de madres en formato libro donde cuenta el origen de esa familia que ha creado en internet y que no se diferencia tanto de la suya real.

En tu perfil de Instagram escribes: “El arte más noble es el de hacer feliz a los demás”. ¿Tu manera de decir que eres un artista?

No había pensado así, pero creo que al final, hacer reír a los demás es algo que me motiva desde pequeñito. Siempre me ha gustado estar con otra gente y aunque puedes reírte y no olvidarte de tus problemas, creo que, en ese momento, te estás olvidando de todo lo negativo que estás pasando. Si pones en dos salas, en una al filósofo más conocida a nivel mundial y, en la otra, a Dani Rovira… a la gente le apetece reírse y la de Dani Rovira estaría llena. La gente quiere desconectar, reír un rato, olvidarse de los problemas que hay. Creo que es un arte muy bonito con el que consigues que la gente se olvide de sus problemas.

Junto a esa frase especificas que lo tuyo es el ‘humor sano’, ¿qué significa para ti?

Un humor que puede ser neutro y lo puede ver todo el mundo. Lo puede ver tu abuelo, mi madre, tu hija, su hermana y el bisabuelo. Ese es para mí el humor sano. Obviamente habrá otra gente que tenga otro concepto, pero para mí es eso.

También apostillas que lo tuyo es humor sano. Aquí entramos en un tema delicado. El otro día Bruno Oro nos decía que el humor está en la UCI, ¿tú qué crees?

El humor es super importante. Uno de los problemas que tengo yo es que cosas que deberían ser serias me las tomo con un humor y, de hecho, mi mujer me dice, ‘¿tú eres tonto?’. Prefiero no estar aquí que estar sin humor.

Últimamente todo el mundo se ofende con mucha facilidad, ¿tú has sentido que ofendías a muchos con tu humor?

Hay más libertad de opinión. Ahora todo el mundo puede opinar, gracias a las redes sociales, sobre todo, y al final, eso te lo vas a encontrar siempre en todo. Al final tienes que pensar en si tu humor encaja con la mayoría de la gente y ya está. Si crees que lo que estás haciendo es correcto y no está afectando a nadie en concreto, tampoco creo que sea malo. Es verdad que hay que tener mucho cuidado, te doy la razón.

¿Lo has sentido?

Sí, de que muchas veces hago cosas de la madre y que si estás pegando con la chancla (que es algo de humor), que por qué la madre sale con la bata y el padre con un polo, por qué sale tan desarreglada. Para vestirme de mujer no tengo tantos looks, tengo este y esta peluca… como que a la mínima te encuentran algo que puede hacer daño o que alguien se puede sentir ofendido.

Lo de Will Smith y Chris Rock abrió un nuevo debate sobre los límites del humor, ¿para ti cuáles son?

Siempre pensaría qué es lo que me molestaría a mí que hicieran e intentaría no hacer lo mismo. Por ejemplo, que se metan con mi mujer me molesta, ¿por qué voy a hacérselo yo a otro? Sí intentaría poner ese límite. Evidentemente hay unas personas más sensibles y otras menos sensibles, pero quizás si Chris Rock, hablando de Will Smith hubiera indagado un poco en que su mujer estaba pasando una enfermedad, quizás yo no lo hubiera tocado. Quizás si hubiera sido sobre Will Smith a él le hubiera preocupado poco, pero que uno de sus hijos o a alguien de su familia pase por una enfermedad y se metan con eso, seguro que no le gusta. Eso sí, que no estoy de acuerdo con la agresión de Will Smith, por supuesto que no. Es un tema delicado. Es que el humor…hay gente con manga ancha y gente que no aguanta ni una. El límite lo tiene cada uno.

¿Siempre tuviste claro que tu contenido en redes iba a ser de humor?

Sabía que si hacía contenido en algún momento iba a ser de humor. Hay otras cosas en las que no soy bueno y hay cosas que se me dan mejor y creo que el humor es una de ellas.

¿Cuándo y cómo surgió Madre?

Fue nacer y la vi y estaba ahí. Fui aprendiendo de esa madre y decidí replicarla hace dos años de una manera exagerada. Mi madre es estricta, es una mujer buenísima, una santa, pero estricta y dije, voy a sacar esta parte. Además, somos tres hermanos y yo soy el mayor. He trasladado lo real, pero exagerado. Mi madre nunca me ha pegado, pero ha sido estricta y eso lo he pasado exageradamente a los vídeos y al libro.

¿Nació como crítica o como homenaje a este tipo de educación?

A mí me ha ido tan bien que para mí es un homenaje. Yo no estoy de acuerdo con que se les pegue a los hijos y menos de la manera en la que sale en los vídeos que se desintegra la sudadera en la pared. Ahora, que creo que mano dura a veces ayuda, por supuesto que sí. Antes teníamos un exceso de mano dura con las madres, la mili y ahora creo que muchas veces, no siempre, hay un exceso de ‘puedes hacer lo que quieras’ y eso luego se ve reflejado en que la gente quiere más libertad. Se ve en cómo educan a los hijos, cada vez nos casamos más tarde porque queremos más libertad y no queremos meternos en relaciones. Cada vez hay más libertad, que está muy bien y la apoyo, pero creo que hay cosas que tienen que ser, en algún momento, duras.

¿Qué dijo tu madre cuando vio tu primer vídeo? ¿Se sintió representada?

Me dijo que ella no era así. Que estaba desheredado y dos cosas más y desde entonces no hablamos… Lo lleva bastante bien, es una crack.

¿Mejor o peor que tus hermanos?

Mi hermano mediano lo lleva bien y mi hermana pequeña alguna vez dice ‘eso es mentira’, pero es verdad y lo sabe.

Escuela de madres: El trasfondo es una crítica a lo sobreprotegidas y consentidas que están las nuevas generaciones, ¿no?

Las madres de hoy en día también son estrictas. Yo también veo a muchas madres que dicen a sus hijos que no pueden hacer algo. Las madres de ahora no son de ‘compro golosinas a mis hijos, que hagan todo lo que quieran, no les pego…’, normalmente son estrictas. Yo me voy al extremo, a esa madre que si su hijo está gritando en el tren y el resto está intentando dormir, puede estar cuatro horas gritando y la madre le da absolutamente igual. A tu hijo lo mismo le tienes que decir que se calle porque el resto está durmiendo. Esa madre que pasa de todo, que no es tan estricta, es sobre lo que hago comedia.

Madres como super heroínas que tienen poca relación con la tecnología, mala pronunciación con el inglés y entrega total a la familia… No sé si las estás dejando bien o mal.

Cuando veo esto, veo la figura de mi abuela o de mi madre. Yo creo que la gente joven no se ve reflejada en esta madre, sin embargo, tu abuela seguro que es así. No han nacido con estas tecnologías. Son las madres que vivieron otras cosas, al igual que dentro de 15 o 20 años se reirán de que nosotros utilizábamos vídeos y móviles para ver TikTok.

Verás cuando tus futuros hijos te digan que se van a dar una vuelta por el Metaverso…

Se van a reír de nosotros, literalmente. Se van a reír de que estábamos cargando los móviles, se van a reír de que esperábamos para que se cargara la página de internet, de que jugábamos con unos mandos, de todas estas cosas se van a reír de nosotros.

¿En la paternidad también ves esos cambios generacionales?

Los padres han sido en general bastante pasotas. Ahora se preocupan más gracias a la igualdad. Antes eran muy pasotas, o esa es la impresión que me daba, aunque mi padre nunca lo ha sido, pero que veía que muchos padres se desentendían más. Ahora es la primera vez que veo que los padres realmente se están involucrando en criar a los hijos, creo que ha ido a mejor.

Entonces, no podríamos hacer una escuela de padres como los de antes, ¿no?

Se puede hacer, de hecho, dos o tres veces he sacado escuela de padres, pero ha sido como ‘lo que a ti te parezca bien cariño’, darle la razón sin mojarse tanto en la educación tanto como las madres. Yo el papel que he visto en los padres es como que, el niño quiere chuches, el padre compra chuches y mañana le vuelve a comprar chuches. Y cuando dice que le gusta un yogur, te compra 57 yogures para que tengas para todo el mes. Yo siempre he dicho que mi padre nos quiere con locura, pero que creo que mi madre es la que ha sacado la familia hacia delante. Ha hecho cosas que no nos han gustado, pero gracias a eso estamos aquí. Ahora el padre se empieza a mojar. A los padres, si les tuviera que generalizar los haría un poco como más pasotas, trabajando todo el rato, pero pasando.

¿Por qué decidiste pasar tus vídeos a papel? ¿Te llegaste a plantear que igual escrito perdía algo de la gracia que aporta lo visual?

Al final son vídeos de un minuto y en un vídeo metes treinta cuñas de humor y el vídeo es todo humor, en general. Un libro se hace más largo, pero puedes explicar cosas que no explicas en un vídeo. Aquí hablas del origen de la academia de madres, hablas de los detalles. Toda esa historia no la puedes explicar en un vídeo de un minuto. Es más pausado que un vídeo porque no puedes estar metiendo en todas las páginas 27 coñas, pero te enteras más de cuál es el origen, de quién es Madre… te metes más con los personajes.

¿Con qué objetivo escribiste este libro?

El del humor. He cogido mucho cariño a academia de madres. La figura de Madre me parece muy divertida, la gente le tiene mucho cariño. Me apetecía reflejar eso en un libro y que la gente pudiera conocer más a Madre. Es como la que tiene carácter, pero luego es muy buena. La gente está muy enamorada de ese personaje y quería sacar algo que hablar de ella, de su origen, de cómo empezó. En el libro, aparece poco padre.

Como dirían en Secret Story, Padre es el mueble de la casa.

Exacto. Mi padre dice, ‘¿por qué no haces más vídeos de padres?’, porque mi padre quiere salir también. Es que no sois tan importantes como lo son y lo fueron las madres.

¿Quién dirías que es el lector potencial de este libro?

Sobre todo, las madres, padres no lo veo, porque los muebles no leen.

Pero, ¿madres de las de antes o las de ahora?

Es que yo creo que nadie se considera una madre de las de ahora. Le pregunto a cualquier madre que haya por aquí y te puedo asegurar que madre de las ahora no es, estoy convencido. Habrá gente que diga que lo de pegar con una chancla no lo ven bien, ahí estoy de acuerdo, porque es un tema que exagero, pero si no es por eso, se considerarán más de las de antes que de las de ahora.

Ha vuelto a salir el tema de la chancla, el arma de las madres, ¿te ha llegado mucha crítica por fomentar el pegar a los hijos?

Alguna vez me ha llegado, no mucha, porque la gente entiende que es humor. No me imagino a una madre con chancla pegando agresivamente a un niño. Me imagino pegándole en el culo con una chancla, flojito. Y eso nos ha pasado a todos. A mí mi madre no me ha pegado nunca, pero sí me ha dado algún golpecito. Creo que eso lo ha hecho el 100% de los padres y si mi dices que hay alguno que nunca ha levantado el tono, ni ha sido un poco más así, tenso, no me lo creo.

Que, por ejemplo, gente como Pablo Alborán, Sara carbonero, Alejandro Sanz o Pilar Rubio sigan tu cuenta de IG, ¿qué te hace sentir?

¿Me sigue Pablo Alborán? Y yo no lo sigo, tío, qué me estás contando. Además, es que su música me mola mucho. Soy muy tradicional, la gente se ríe de mí porque yo, soy de Valencia, y hablo de Mendieta, de Cañizares, jugadores de fútbol que son muy antiguos. De hecho, no me sé nombres de jugadores nuevos. No veo la tele porque estoy siempre haciendo cosas. Conozco a artistas de cuando yo era más pequeño, a Dani Martín, Melendi, Pereza, Pignoise…a toda esta gente sí, pero ahora estoy menos enterado. Soy un poco arcaico. Me hace mucha ilusión cuando gente que conozco me sigue, como Alejandro Sanz. Pablo Alborán también empieza a ser de los de antes. Si me siguiera David Bisbal, me haría ilusión, porque he escuchado a Bisbal con Ave María y Bulería mucho tiempo.

Eso entra un poco en contradicción con el público tan joven que suele ser el perfil de TikTok donde tú triunfas.

El 60% de mi público tiene entre 28 y 38 años y son mujeres. Cuando hablo de ahora vs antes, muchos niños dirán, ¿cómo que antes? La gente piensa que la mayoría son pequeñitos, pero la mayoría de gente que me paran son mayores. No es un público tan joven como piensan.

Aun así, también tienes mucho público infantil, cada vez más enganchado a este tipo de contenidos, ¿eso qué te genera?

Yo siempre intento decir que estén el menor tiempo posible al móvil. Deberían dedicarle menos horas porque al final es como todo, estar cuatro horas viendo la tele no es bueno, pero haciendo cuatro horas de bici o bebiendo agua, tampoco es bueno.

Ahora muchos quieren triunfar en redes como tú, ¿qué les dirías a los chavales que de mayor quieren ser tiktokers?

Les digo que ser youtuber ahora es como antes decir ‘quiero ser futbolista’ y ¿por qué los niños no dicen que quieren ser futbolistas? Porque saben que hay mucho esfuerzo para llegar a eso, al igual que para ser actor. Aquí es igual, vale que un factor suerte, que es muy pequeño, tienes suerte un día que se te hace viral un vídeo en TikTok, pero te suben 15.000 seguidores, ya está, con eso no vives. Yo le digo a la gente que quiere ser youtuber que lo intente, que adelante, sobre todo, para que vean lo difícil que ves. No sabes la cantidad de mensaje que tengo al día de gente que dice, ‘he empezado mi canal de youtube, por favor, ¿me recomiendas en tu Instagram?’ y siempre les contesto lo mismo. La gente más joven quiere todo ya, quieren la fama instantánea y siempre les digo, ‘sube todos los días dos o tres vídeos y dentro de seis meses yo te publico en mis historias’ y ninguna de las personas, de las más de mil que me han escrito, me ha escrito a los seis meses, nunca. No tienen constancia, se dan cuenta de que lleva mucho trabajo hacer mil vídeos para que lo vean tres gatos. Y tienes que hacerlo mil veces hasta que uno, al final, se hará viral, alguien te descubrirá y te empezarán a recomendar y te irá bien.

Tú generas mucho contenido y ahí es donde no faltan las acusaciones de plagio. ¿Cómo te afectan estos temas?

Intento no meterme en este tema porque las mismas personas que sacaron esto y empezaron a hablar de este tema, fueron dos personas en concreto que cuatro años antes me criticaron por otra cosa diferente, es gente que no hace vídeos en TikTok como los que yo hago. Viven de criticar para conseguir atención y crear noticia, lo hacen con gente con más seguidores y en este tema prefiero no meterme porque creo que no merece la pena. La gente que me conoce y me sigue sabe que academia de madres es 100% mío, que el 80% de mis vídeos son totalmente míos, que los capítulos de clases en el 2300 también han sido un éxito y fue lo que se compartió por whatsapp… que luego, obviamente en TikTok, no yo, sino millones de personas, hacemos el mismo vídeo, parecido o igual, de diferentes formas porque cada uno actúa de forma diferente, eso es cierto. A veces el original es mi vídeo, pero eso pasa e incluso pasa con amigos muy cercanos de la gente que me ha criticado, que son influencers. Al final tienes que saber que cuando estás haciendo este tipo de cosas y gracias a Dios has podido tener éxito, la gente te va a criticar. No conozco a ningún político ni ningún cantante o influencer al que no odien. Hasta Alejandro Sanz hubo un tiempo que se borró twitter por la cantidad de críticas que le llegaban y es Alejandro Sanz.

Vamos a hablar de música. En el libro tenemos a Eliel, el reguetonero, porque ¿es el género más parodiable o el más seguido por los jóvenes?

Es fácil de parodiar y me río bastante con algunas canciones de reguetón que dices, ‘ostras, no me puedo creer que esto sea una canción’. Hago humor de las canciones de ahora. Esos vídeos en los que parodio y me medio burlo un poco de las canciones de reguetón es para la gente de antes que dice ‘es que la música de ahora, no me lo puedo creer, menuda caca de canción, ¿cómo pueden estar haciendo esto sin sentido?’. Y no todas son así, pero algunas sí y son las que parodio.

Sin embargo, tú pareces más de música cinematográfica, lo digo porque recomiendas solo dos canciones, las dos de Two Steps From Hell, ¿es lo que sueles escuchar o la que mejor te funciona en los vídeos?

En los vídeos de academia de madres se nota que utilizo mucha música épica cinematográfica. Creo que es lo que más te llega al corazón en el momento en el que estás haciendo una escena más sentimental.

¿Conoceremos algún día los gustos musicales de Madre?

Sí, llegará. Pero ya os digo que son antiguos. En algún vídeo ha salido poner música de Julio Iglesias, pero es la música que escuchaba mi madre de verdad.

Has creado ya mucho contenido sobre academia de madres, ¿se agota el tema?

Creo que puede haber mucha más historia, siempre puedes hilar y rizar el rizo. A día de hoy sigo teniendo muchas ideas para academia de madres.