Marta López Álamo responde a Makoke en ‘Supervivientes 2022’ al comentario de que Kiko Matamoros le da pena

Supervivientes 2022 ha recibido el debut de Ion Aramendi como presentador, con críticas mayoritariamente positivas por parte de la audiencia. El vasco ha pasado con nota el comienzo de los debates del reality, empezando por darle un primer salseo a la audiencia: el de Marta López Álamo contestando a Makoke.

La joven influencer repitió como defensora de su chico en plató este domingo, con esperanzas de repetir el férreo apoyo que le brindó desde que saltó desde el helicóptero hasta ahora. Aunque Aramendi le puso rápidamente contra las cuerdas sacándole un comentario sobre Makoke, la exmujer de su chico.

Y es que la colaboradora televisiva opinó en Viva la Vida sobre Kiko y su entrada a la Isla del Pirata Morgan en Honduras. Aunque fue el mismo Matamoros el que bajó su caché para evitar ir con ella a la isla, eso no ha impedido a Makoke seguir el concurso y comentarlo todo, incluso esas primeras horas en la playa que tuvo el padre de su hija Anita.

No tuvo problemas en admitir que empezó con un buen salto de helicóptero, y declaró que estaba segura de que no le sentó bien tener que modificar su reto de tirarse desde la altura más alta porque es muy orgulloso -Jorge Javier Vázquez comunicó a los espectadores que, debido a su edad, debían ser cautos y no empezar de manera tan extrema-. Además, confesó que en la prueba le dio pena.

De este modo, Aramendi ha querido ver el talento de Álamo como defensora comentándole esto en directo. Ella, contestando casi al instante, empezaba con un tímido "no voy a entrar en lo que diga...". Sin acabar la frase, continuó.

"No creo que de pena, pero no voy a entrar en lo que diga nadie externo a mi o a Kiko", seguía. Parece que su actual pareja no se quiso pronunciar sobre el tema, y mucho menos entrar a debate con las declaraciones de su exmujer. Algo muy habitual viendo lo mediáticos que suelen ser los comentarios de ambas partes, sobre todo con Kiko concursando en el ya reality por excelencia de Mediaset.

Zanjó el tema con un "simplemente no voy a comentar", dejando a Ion dispuesto a pasar a otro colaborador y comenzar el programa, ya que los famosos esperaban desde Honduras a su primera conexión con el debate.

La vida sexual de Kiko Matamoros

Horas después, el plató recibía otro tema polémico: sitios extraños donde han hecho el amor los concursantes. Vino por culpa de Anabel Pantoja, que le preguntó a Yulen Pereira sobre el tema. Además de cuestionar si esa conversación era o no tonteo, Aramendi trasladó la misma pregunta a los defensores y colaboradores.

Cuando llegó el turno de López Álamo, ella fue igual de discreta aunque directa como siempre: "Yo de mi vida sexual no hablo, ya habla él por mí", respondía. Obviamente, sacó alguna sonrisa a los presentes con su respuesta.