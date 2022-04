Luciano, el marido de Desy Rodríguez (‘Supervivientes’), se emociona con Emma García al repasar su vida

“La estoy viendo maravillosa, como es ella, una artista. Pero no una artista del escenario sino una artista de la vida. Así que la estoy viendo como es ella en casa”. Así explicaba Luciano Ortiz, en Viva la vida, cómo está viendo a su mujer, Desireé Rodríguez en Supervivientes. Se ha convertido en una de las grandes protagonistas con ese carácter tan particular que tiene.

“Su capítulo más íntimo, más personal es el que verdaderamente hace que Desy pueda estar en un programa como es Supervivientes y desde el primer día hacer reír, hacer cabrear, hacerte emocionar, es un combo de todo”, aeguraba.

María Verdoy hizo un repaso a lo que ha sido su vida. Una vida dura que empezamos a conocer el 18 de marzo de 2013 cuando entraba a la casa de Gran Hermano. Desde el primer momento llamó la atención por su desparpajo y su sinceridad al hablar de su transexualidad.

En aquel primer vídeo de presentación nos contaba que había crecido con sus hermanas, que eran sus cómplices, y las que le dejaban su ropa. Fue cuando empezó a salir por Sevilla unos años después cuando se liberó y se dio cuenta de que se sentía mujer.

Una vida dura

En el momento de entrar en Gran Hermano, estaba desempleada, pero había trabajado como limpiadora y vivía en casa de su padre con el que no se llevaba muy bien.

Ella era la menor de cinco hermanos en una familia con padres separados a los que les costó mucho entender que ella era una mujer y no el niño que ellos creían tener. Desy llegó a negarse a hacer la comunión porque no la dejaban ir con traje de niña.

En el programa llegó a convertirse en tercera finalista tras pasar a ser una de las favoritas del público. Su repercusión mediática hizo que salieran testimonios a la luz, empezando por el de su padre, Modesto Rodríguez, que dejaba patente su poco apoyo a su hija a la que no lograba entender.

Todo este revuelo sacó a la luz el pasado de Desy que con 9 años ingresó en un centro de menores después de que la Junta les quitara la custodia a sus padres. Con tan solo 12 ya pudimos verla en televisión en El programa de Ana, todavía con aspecto de niño, para contar que le gustaba mucho jugar con las muñecas de sus hermanas. Su adolescencia estuvo marcada por la rebeldía.

Tras su paso por Gran Hermano, siguió su periplo televisivo con una guerra abierta con varios miembros de su familia. Eso sí, un año después del programa, volvía a la penuria económica anterior a su etapa televisiva. Acabó marchándose nueve meses a Italia donde probó el cine para adultos.

Tras la muerte de su padre en 2017 y renunciar a su herencia, salieron más trapos sucios. Aseguró que había sufrido abusos sexuales de su hermano mayor esquizofrénico desde los 4 hasta los 11 años. Con esa edad su madre, que padecía problemas de personalidad, la apuñaló.

Emoción en plató

Experiencias muy duras que le han convertido en una auténtica superviviente. “Te has emocionado y no me extraña, Luciano, porque me he emocionado yo”, confesaba Emma García tras este repaso.

“Al principio cuando la conocí a Desy no me llamaba tanto la atención, sino cuando empecé a conocerla más en profundidad”, admitía Luciano. Recordó que se conocieron en redes sociales y que, pese a que a él no le llamaba especialmente la atención, confesó que la primera vez que hablaron se pasaron al teléfono toda la noche.

Su historia de amor surgió mientras grababa la serie Veneno. “Sé que a ella no le gusta hablar de determinados temas y yo no voy a faltarle a eso”, reconoció, aunque sí aseguró que en los últimos tiempos había logrado reconciliarse con su padre y a día de hoy lleva una medalla en su honor que ahora la guarda él porque no quiso llevársela a Honduras por si la perdía. Pudimos comprobar todo esto durante su salto en helicóptero cuando se emocionó al acordarse de él.

Luciano se rompía cuando Emma le preguntaba por qué se había emocionado tanto al ver las imágenes de Desy cuando era un niño. “Es difícil hablar de algunos temas”, lograba decir antes de que el público irrumpiera en un sonoro aplauso de apoyo. “Es emocionante porque yo lo vivo como un verdadero ejemplo más allá del amor. Ella se sentía mujer y es una mujer. Ella, pese a lo que diga la gente, pese a todas las adversidades que tuvo, ella nunca se dejó caer y si se caía, se levantaba”, reconocía.

“Es una mujer que se supera cada día. Ella tiene metas, ella tiene sueños y los cumple cada uno y me arrastra con ella”, admitía, “siento que mis emociones o mi felicidad se basan en verla feliz a ella. A día de hoy ella está siendo muy feliz porque es quien ella es, quien siempre soñó ser”.

Reconoció que cada vez le cuesta más hablar de quién es Desy sin emocionarse. Solo tiene palabras bonitas para ella. Poco a poco iremos descubriéndola mejor en esta experiencia extrema que está viviendo ahora.