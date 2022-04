Marta Riesco accede a “cerrar el pico” para estar con Antonio David Flores

El culebrón protagonizado por Marta Riesco y Antonio David Flores continúa. Después de romper con él en directo el día de su cumpleaños, la colaboradora de Telecinco ha aprovechado su nueva intervención en El programa de Ana Rosa para contar algunos detalles de la reconciliación.

Ha sido el cumpleaños del padre de Rocío Flores y la pareja ha querido celebrarlo después de mantener varias conversaciones para arreglar las cosas. Y es que, efectivamente, han decidido darse una segunda oportunidad, pero han puesto algunas condiciones para que no vuelva a pasar lo mismo.

"En este tiempo loco hemos cometido fallos los dos. Yo quería llevar una vida normal", ha empezado diciendo la cantante de No tengas miedo. "Desde que él anunció su separación pública han pasado siete meses y a mí me parecía que ya era un tiempo prudencial para no hacer daño a nadie".

Las declaraciones de Marta Riesco, en vídeo

Después, Marta Riesco ha recordado el momento en el que decidió romper con Antonio David desde el programa Ya son las ocho: "Hubo un tiempo en el que pasaron cosas y yo dije 'esto no lo quiero en mi vida'. No quería vivir escondida porque soy una chica que me apetece viajar, vivir... Estoy enamorada y quiero hacer una vida normal respetando a todas las partes, pero dentro de la normalidad".

No obstante, la reportera también ha entonado el mea culpa y ha desvelado las condiciones que han aceptado ambos para intentar consolidar su relación. "Yo también hice cosas mal al exponernos y esa ruptura me jugó una mala pasada", ha admitido. "Teníamos muchas cosas que aclarar tanto por su parte como por la mía".

"Queremos estar juntos, pero tenemos que respetarnos. El respeto hacia mí lo demuestra haciendo una vida normal conmigo y yo el suyo lo demuestro cerrando el pico que es lo que voy a hacer a partir de ahora", ha señalado Marta Riesco, confirmado que a partir de ahora será mucho más cautelosa a la hora de hablar de su vida privada en los diferentes programas de televisión en los que colabora.