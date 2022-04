Johnny Depp le cierra la puerta para siempre a Disney y a ‘Piratas del Caribe’

En poco más de medio año, Johnny Depp perdió dos de los papeles que más ingresos le habían aportado en su carrera cinematográfica: Jack Sparrow en Pirat... perdón el capitán Jack Sparrow en Piratas del Caribe y Gellert Grindelwald en Animales Fantásticos (la precuela de Harry Potter). Una situación de la que el actor ha culpado directamente a su mujer a la que denunció por difamación en un juicio que se está celebrando estos días.

En los últimos años la vida del intérprete se ha visto sacudida por algunos escándalos. El más sonado de todos, su divorcio de la que fuera su mujer Amber Heard que ha estado rodeado de acusaciones de malos tratos por una parte y por otra.

Tal y como ya sucediera en los anteriores juicios, todo este proceso está sacando a la luz grabaciones de discusiones y peleas que mezclan la violencia verbal y la física dejando claro que el matrimonio fue un auténtico infierno. De momento el actor perdió el juicio contra NY Times y The Sun por las acusaciones que realizaron de él pero no pierde la esperanza de poder recuperar su imagen aunque el daño ya esté hecho.

Johnny Depp está intentando probar su inocencia pero aunque lo consiga no significa que todo vaya a volver a ser como antes. De hecho, ha dado carpetazo a la compañía que le dió la espalda: "Sería un verdadero simplón si no pensara que hubo un efecto en mi carrera basado en las palabras de la Sra. Heard, independientemente de que mencionaran mi nombre o no (...). No quitaron a mi personaje de las atracciones. No dejaron de vender muñecos del capitán Jack Sparrow. No dejaron de vender nada. Simplemente no querían que hubiera algo detrás de mí que encontraran".

Ni una cifra al azar lanzada por su abogado de 300 millones de dólares le hizo cambiar ni una coma de su negativa frontal y rotunda a regresar a convertirse en Jack Sparrow para la sexta entrega de la saga Piratas del Caribe.

Depp renunció oficialmente a seguir en Animales fantásticos de Warner pero en Disney no había contrato de por medio que resolver ni indemnización a la que tuviera que hacer frente por lo que ahora que la saga sigue, ha bastado con no darle ningún papel.