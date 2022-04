Mara Jiménez, la cantante, actriz y creadora de contenido que habla de gordofobia sin censura

Mientras Tania Llasera y Adriana Abenia discuten sobre la gordofobia en redes sociales, otras creadoras de contenido llevan tiempo hablando del tema en sus redes sociales. Una de ellas es Mara Jiménez, una actriz y cantante que puede que te suene por la última campaña de Wallapop, esa que dice, ‘lo hecho, hecho está’.

También ha trabajado, entre otros proyectos en ¡A cantar!, de Netflix, el musical We Will Rock You o Like en el que comparte protagonismo con Pablo Pujol. También podemos verle en la obra de teatro Gordas o escuchar su primer single, Detrás del espejo.

Pero además de los musicales, también es creadora de contenido. Su cuenta @croquetamente_ la siguen casi 350.000 personas que se identifican con su contenido sobre TCA, autoestima y gordofobia. Precisamente este trabajo fue el que le llevó al ranking de Forbes de sus 100 mejores influencers españolas por su labor de activismo.

Su propia historia

A partir del 5 de mayo podremos conocer su historia de primera mano gracias a Acepta y vuela, un libro en el que comparte su experiencia personal sobre cómo logró superar la gordofobia y volver a amarse a sí misma sin medida.

“En este libro voy a contarte mi historia, que incluye los trastornos de la conducta alimentaria que sufrí, bullying, gordofobia, baja autoestima y la sensación constante de que se hundía mi mundo. Pero sobre todo quiero explicarte cómo salí de ahí, esa otra parte de la historia en la que hablo de sanación y de encontrar luz entre tanta oscuridad. Vengo a contarte cómo pasé de odiarme a amarme sin medida, cuando aceptarme fue el primer paso hacia mi libertad”, asegura.

Está emocionada con este lanzamiento. No dudó en compartir cómo se sentía al tener su libro en las manos. “La Mara de 9 años sonríe. La de 14 llora de emoción. La de 20 no se lo puede creer. La de hoy se siente agradecida y orgullosa de haberse dejado piel y entraña en cada página”, explicaba en redes.