Samantha Vallejo-Nágera habla sobre la 'operación bikini' y las redes le acusan de gordofobia

MasterChef vuelve a estar en el centro de la polémica una vez más, después de las últimas acusaciones de racismo o machismo en las que se ha visto envuelto el talent culinario más famoso de la televisión últimamente. Sin embargo, en esta ocasión quien se encuentra en el punto de mira no es el programa en sí, sino una de sus juezas del jurado: Samantha Vallejo-Nágera.

Pocos meses después de la polémica en torno a su comentario homófobo por el que ya pidió disculpas, las redes se han vuelto a echar encima de Samantha Vallejo-Nágera en esta ocasión por un comprometido comentario en torno al físico de las personas y el peso.

Ha sido en una entrevista para la revista Corazón donde la jurado de MasterChef ha hablado sobre las dietas y el sobrepeso, dando una opinión personal que ha sembrado la discordia en Twitter: "No hago operación biquini porque estoy bien todo el año. No me gusta estar gorda en ningún momento de mi vida.” Declaraciones que la miembro del talent de cocina completaba poniéndose a sí misma como ejemplo una vez más para afirmar que ella “tiene un peso muy fácil de mantener y no suele pasar de un kilo de más”. “Me controlo muchísimo”, concluía Samantha Vallejo-Nágera sobre su propia alimentación.

Unas declaraciones que, como era de esperar, han incendiado las redes sociales donde los usuarios han multiplicado por momentos las críticas hacia la presentadora del concurso de Televisión Española tachándola en una inmensa mayoría de comentarios de "gordofóbica", es decir, persona que está en contra o no tolera a la gente que tiene sobrepeso. Una acusación a la que hace unos días también hacía frente Cristina Pedroche. Estos son algunos de los tweets que “respondían” a las palabras de Samantha Vallejo-Nágera:

La obsesión con asociar estar bien a estar delgad@?

Gordofoba también, lo tiene todo...

Adicta a sufrir.

No ha hablado de la eugenesia por poco.

'MasterChef', acusado de racismo

Tan solo hay que remontarse atrás unas semanas para rememorar la última gran polémica que llenó a MasterChef de críticas en las redes sociales y que tenían en el centro de atención a Pepe Rodríguez y a Jordi Cruz. Los dos jueces del talent se dirigieron en varias ocasiones en tono de broma a Jiaping, una de las concursantes de origen chino, imitando en clave de humor el acento de los orientales hablando castellano. Algo que muchos en Twitter calificaron inmediatamente como "racista" y "de mal gusto".