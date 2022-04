'Heartstopper': Así avanzarán las tramas en su segunda temporada

Pese a que Netflix todavía no ha dado a conocer los datos del estreno de la primera temporada de Heartstopper, está claro que la serie basada en la novela gráfica de Alice Oseman se ha convertido en todo un fenómeno a nivel mundial: 4 días después del estreno se generan más de 11 mil tuit cada hora sobre la ficción, encontrándose entre las publicaciones a miles de personas que han encontrado en la historia de amor de Charlie y Nick una representación de la juventud LGTBI a la que muchos no habían podido acceder durante su adolescencia, celebrando la existencia de unos referentes excelentes para las nuevas generaciones.

Los ocho primeros episodios de Heartstopper adaptaban los dos primeros volúmenes de la novela gráfica, que llevaban por título Dos chicos juntos y Mi persona favorita. Pese algunos cambios mínimos que encontramos entre las viñetas y la serie, no es descabellado pensar que una más que probable segunda temporada (que aún no se ha confirmado) se base en los dos tomos siguientes: Un paso adelante y Más que palabras.

Es por este motivo que durante el día de hoy exploraremos el avance de las tramas de estos personajes donde lo dejaron al final de la primera temporada, dando a conocer los acontecimientos que, si siguen lo que ocurre en la novela, podremos ver en la segunda temporada. Lo que se cuenta a continuación está lleno de spoilers de la historia de amor entre Charlie y Nick y de los personajes que están a su alrededor, por lo que si quieres que las tramas de la segunda temporada sean una sorpresa para ti, te recomendamos que dejes de seguir leyendo.

Charlie cuenta a su familia que está saliendo con Nick

Si la primera temporada acababa con una emotiva escena en la que Nick salía del armario como bisexual delante de su madre, Charlie vive una escena parecida con su familia no por salir del armario, sino por explicar que él y Nick son novios. La familia de Charlie se lo toma bien y, sin embargo, le dicen que eso no es excusa para que Nick se quede a pasar la noche en casa.

Una constante dentro del tercer tomo de Heartstopper serán las conversaciones entre Nick y Charlie a la hora de dar el siguiente paso en su relación y comenzar a mantener relaciones sexuales, algo que los dos quieren hacer pero para lo que ninguno de ellos se siente preparado.

Nick se reconcilia con sus amigos

Tras unas escenas de alta tensión en el cine, cuando Nick y Harry se pelean por los comentarios homófobos de este último hacia Charlie, Nick le confiesa en el coche a su madre que tiene unos amigos horribles y que no sabe por qué se relaciona con ellos.

Esto cambiará también al principio del tercer tomo, cuando los amigos de Nick le pidan perdón por no haber parado los pies a Harry y por haber tenido comportamientos homófobos con Charlie. Es un momento en el que Nick está a punto de salir del armario con ellos, pero finalmente no se siente preparado.

Viaje a París

El viaje de fin de curso de la Escuela de Chicos Truham y la Escuela de Chicas Higgs tiene lugar en París, dándose una nueva oportunidad para que podamos ver al grupo de amigos al completo (es decir, incluyendo a Elle, Tara y Darcy).

Durante este viaje seremos testigos de varios acontecimientos que influirán en el desarrollo de los personajes de ahora en adelante: Tao y Elle por fin se dan su primer beso en medio del Museo de Louvre; Darcy celebra su cumpleaños en mitad del viaje, una oportunidad que Charlie y Nick aprovecharán para salir del armario con todos sus compañeros tras participar en un juego de verdad o reto; y se explorará la relación de Nick con su padre, que es francés y pese a los intentos del adolescente por verle se quedará con las ganas.

Autolesiones y problemas alimenticios

En el propio viaje a París, Nick se dará cuenta de que Charlie cada vez está más cansado y cada vez come menos. Cuando aborda este problema con él, Charlie le confiesa que es un tema que empeoró el año que le hicieron bullying: un año en el que empezó a autolesionarse y donde sentía que el control sobre la comida era el único aspecto en el que tenía dominio sobre su vida. Aún así, Charlie le pide que no se preocupe, pero su aspecto y un desmayo en medio de la visita al Louvre terminarán por preocupar a Nick, que empezará a investigar por su cuenta sobre los Trastornos de la Conducta Alimentaria para intentar ayudarle.

La relación de Nick con su hermano

Una de las últimas cuestiones que se tratan durante el tercer volúmen de Heartstopper es la difícil relación con su hermano David, cuatro años mayor que él, cuando regresa de la universidad para pasar las vacaciones de verano junto a él y su madre.

David es una persona entrometida que descubrirá la relación entre Nick y Charlie urgando en la habitación de su hermano, cuestionando la hombría y la verdadera orientación sexual de Nick con el objetivo de provocarle.

Dependencia emocional

Durante el cuarto volumén de Heartstopper la pareja se separa por primera vez cuando Nick viaja con su familia 3 semanas a Menorca. En un momento en el que la salud de Charlie está empeorando y donde, a pesar de convencerle para que intente hablar con su familia y buscar ayuda, Charlie se agobia y no es capaz de hacerlo por miedo a que no le crean.

La distancia entre ambos se convierte en un problema cuando parece que no pueden estar el uno sin el otro. La falta de cobertura no facilita la comunicación entre ambos, y un Charlie cada vez más enfermo y un Nick cada vez más preocupado por su salud se verán sobrepasados por la situación. La madre de Nick es consciente de que su hijo no está disfrutando del tiempo en familia, y cuando se acerca a Nick y le confiesa lo que está ocurriendo tienen una conversación en la que ella le explica que él no puede salvar a Charlie, que debe buscar ayuda profesional y que el amor no cura a las personas.

La recuperación de Chalie

Con un tomo muy centrado en el trastorno alimenticio de Charlie, cuando los dos se reencuentran después de las vaciones Nick le convence para hablar por fin con sus padres y buscar ayuda profesional. 4 meses después, sabemos por una entrada de Nick en su diario que Charlie fue finalmente ingresado en un centro especializado durante siete semanas, volviendo a casa por Navidad con el proceso de recuperación iniciado pero con mucho camino por delante. Charlie continúa con su tratamiento en casa recibiendo la ayuda de un psicólogo y un nutricionista.

Charlie pasa el fin de año con Nick y sus amigos y tres meses después, en el mes de marzo, las dos familias al completo cenan juntas por fin y Nick es capaz de salir del armario con su padre, al que hacía mucho tiempo que no veía.

Como podemos observar, la segunda temporada estará centrada en los problemas de salud mental de Charlie y en cómo estos afectan a su relación. Además, veremos el avance de las tramas que corresponden a Tao, Elle, Tara y Darcy; volviendo a ser testigos de momentos de gran intimidad de los que que no merece la pena desvelar cómo se producen: el primer "te quiero" y el 17 cumpleaños de Nick.