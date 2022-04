La madre de Yulen Pereira opina sobre la relación de su hijo con Anabel Pantoja en ‘Supervivientes’

Si hay una pareja que ha dado mucho que hablar en los primeros días de Supervivientes es la que parecen haber formado Anabel Pantoja y Yulen Pereira. El tonteo entre ambos es evidente y no se separan ni a sol ni a sombra. Has duermen el uno pegado al otro.

El campeón de esgrima parece haber conquistado a la colaboradora de Sálvame que ha encontrado en él su máximo apoyo. Ahora, lo que habrá que ver es si eso le permite al deportista llevar a cabo su concurso o estará completamente mediatizado por el de ella.

La madre de Yulen se ha pasado por Sálvame para expresar su opinión sobre este arranque de concurso. “Está en algo que no pensaba él. Él iba a concursar como deportista que es”, asegura Arelys.

La valoración de Arelys

Su intención era dejar claro que su hijo solo estaba concursando y que lo que había entre él y Anabel formaba parte de eso. “No es estrategia, es amistad. Él es un niño muy bueno y si alguien se acerca, él responde”, intentaba explicar, “es una relación de concurso, sin más”.

Isabel Rábago dejaba caer que Anabel estaba utilizando a Yulen porque él, en este escenario no sabe moverse bien. Algo que corroboraba su madre. “Ella sabe jugar sus cartas, lo hace mucho mejor que mi hijo”, admitía después de que Jorge Javier Vázquez dejara caer que no le hacía mucha gracia que su compañera ya hubiera empezado a mencionarla a ella.

El presentador se ponía de parte de la invitada: “Entiendo a Arelys, Anabel es una profesional de la televisión, de los realities, acaba de terminar con Omar, se ha casado, se ha descasado, que si vuelve, que si no vuelve, y Yulen ha ido a concursar como deportista de élite. Yo entiendo que a Arelys puede hacerle gracia un poquito, pero no quiere que el concurso de Yulen se vea empañado por las historias de Anabel”.

“Todos los que están ahí son conscientes de que Anabel es un puntal fundamental en el reality y Yulen se está dejando querer porque quiere evolucionar en el programa y estando al lado de un puntal importante como Anabel, las nominaciones y todo lo que puede suceder le va a beneficiar”, compartía por su parte Canales.

Cuando le preguntaban si Yulen podría salir dañado emocionalmente con esta historia, ella lo tiene claro: “Mi hijo es un niño con un carácter muy fuerte. Acordaros que es deportista de élite y tiene que afrontar muchas cosas muy fuertes dentro del deporte, entonces creo que le dolería, pero más en cuestión de amistad”.

Hablando de prototipos

Jorge Javier quería saber cuál era el prototipo de Yulen y si Anabel encajaba en él. “Yo soy su madre, no soy su consejera amorosa, pero con las novias que ha tenido, evidentemente, no es el tipo que yo he visto en Anabel. Si se enamora, bienvenida sea a la familia, no pasa absolutamente nada”, decía tras asegurar que su hijo había salido con chicas morenas, rubias, altas.

Habrá que ver a medida que avanza el concurso, cómo evoluciona esta relación que el presentador intuye que no va a terminar bien.