Tras varias semanas separados, Anabel Pantoja y Yulen Pereira se han reencontrado en el plató de la gala final de Supervivientes y la verdad es que todos los presentes no han dudado en comentar el frío saludo, que se habían dado ambos. Algo que llamaba especialmente la atención, ya que desde la expulsión de Yulen Pereira, la sobrinísima no ha parado de hablar de él; de hecho, ha hablado abiertamente hasta de un futuro juntos.

Anabel Pantoja ha pisado el plató muy emocionada y con los sentimientos a flor de piel y después de saludar a toda su gente, entre las que se encontraba su prima Isa Pantoja, no ha dudado, en lanzarse a los brazos de su fiel compañero en Honduras, Yulen Pereira. Sin embargo y para sorpresa de todos el encuentro solo se ha limitado a un afectuoso abrazo, algo que ha sorprendido a todos los presentes porque esperaban algo más y, por eso, lo han catalogado de un encuentro “frío”.

Uno de los primeros en comentárselo a Anabel ha sido Jorge Javier que, sin dudarlo, ha afirmado que su encuentro había sido un tanto “extraño”, ya que ni siquiera le había dado un beso tras varias semanas sin poder verse. “Mira qué guapo viene y yo con estas pintas”, ha confesado la influencer mientras le agarraba y se acercaba a él para saludarle de una forma más pasional.

La sobrinísima en ese momento se ha dejado llevar y ha optado por plantarle un gran beso en la boca a Yulen, que ha dejado a todos con la boca abierta. No sabemos si esto es más bien una declaración de intenciones o un gesto con el que pretendía callar bocas, después de que muchos comentasen durante el concurso que, su relación respondía más bien a puros intereses, entre ellas la de la madre de Yulen Pereira.

¿Anabel ha dado carpetazo definitivo a Omar Sánchez?

La colaboradora de Telecinco ha acudido al programa un tanto emocionada y nos atreveríamos a decir que hasta nerviosa. Esto podría tener que ver con su reciente reencuentro con Omar Sánchez, que se había producido horas antes de celebrarse la gran final de Supervivientes 2022.

El encuentro con el que era su marido se ha producido también desde un plató, concretamente, desde el de Déjate Querer, donde la presentadora Toñi Moreno ha sido testigo de cruce de palabras y miradas después de su ruptura y del romance que la sobrinísima había tenido en los Cayos Cochinos con Yulen Pereira.

Un programa que se emitirá el próximo sábado 30 de julio en Telecinco y que esperaremos ansiosos para saber en qué punto se encuentran ambos y si supone el adiós definitivo y el comienzo de una nueva etapa para Anabel. Lo más llamativo de esta situación es que la sobrinísima volvía a ver al grimista horas después de haberse visto con el que era su pareja.

No hay que olvidar que la relación entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez ya estaba rota cuando la colaboradora entró al reality, pese a que muchos colaboradores y medios señalan que la historia no estaba cerrada del todo y que, por tanto, tras finalizar el concurso existía la posibilidad de una posible reconciliación. Una hipótesis que se disipa con la aparición de Yulen Pereira en esta ecuación y que promete dar mucho qué hablar en los próximos meses porque todo apunta a que la pasión entre ambos no ha hecho nada más que prender.