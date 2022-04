Lydia Lozano da una información personal de Maluma que deja a todos muertos de la risa en ‘Sálvame’

“¿Sabes quién me gusta cada vez más? Maluma”. Con estas palabras pasaba Jorge Javier Vázquez de hablar de Isabel Pantoja a hablar del colombiano en Sálvame. A Lydia Lozano le sorprendía que ahora descubriera al cantante. “Yo todo lo descubro cuatro años tarde y me gusta”, añadía.

Su compañera quería saber exactamente qué es lo que le gustaba de él. “Lo que más gracia me hace de Maluma es que cuando era más jovencito era un niño muy normal. Ostras, muy normal, muy normal”, explicaba el presentador.

“Con los años se ha puesto jaquetón”, confesaba, “y me gustan esas piernas, esos muslos que tiene así gordozuelos”. Pero no todo se reduce al físico. “Le he visto en algunas entrevistas y es muy simpático y creo que cuando habla se refiere a mí”, decía Jorge Javier sin poder evitar echarse a reír y generando un aplauso masivo del público.

Adela González no entendía qué conexión mental le había llevado a su compañero a pasar de un tema de otro. Él explicó que Maluma vio a Isabel Pantoja en Viña del Mar y se ha acordado de él y no se ha cortado al asegurar que cuando lo escucha hablar le viene a la cabeza que con él sería feliz. “Me voy a dejar la barba por él, por si acaso coincidimos, que no le raspe”, aseguraba.

La metedura de pata de Lydia

“Yo creo que no le gustan los hombres a Maluma”, comentaba Laura Fa. “Yo no lo sé, pero por si acaso”, replicaba él. Entonces llegaba Lydia Lozano para asegurar que Maluma está casado desde hace mucho tiempo.

“¿Que Maluma está casado?”, se sorprendía Jorge Javier. “Maluma está casado”, se reafirmaba. “Y Manzanares ha muerto”, bromeaba el dueño del cortijo. Viéndose acorralada acabó reculando y dijo que, si no estaba casado, vive con una chica.

Carmen Alcayde navegó por internet y descubrió que había habido rumores de que se había casado con su novia Natalia Barulich. Alguien debería explicarle que aquella relación se acabó y que ahora sale con una arquitecta. Aun así, Lydia quiso comprobarlo por sí misma y no dudó en entrar en google.

“Yo creo que Lydia debe tener un google particular solo para ella. Como el espejito de Blancanieves. ¿Quién es la más guapa? Yo. Ahora pondrá, ¿se ha casado Maluma? Sí, Maluma se casó el...”, atacaba Jorge Javier.

Que queda claro, Maluma no está casado, que no queremos acabar con los sueños de muchos.