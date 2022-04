Lucía Sánchez comparte el susto que se llevó en la ecografía de la semana 12 de su embarazo y enseña su tripa

Lucía Sánchez anunció su embarazo cuando estaba de 9 semanas. Algo poco habitual porque se suele esperar a la semana 12, una vez superado el primer trimestre que tiene las mayores posibilidades de que se produzca un aborto.

Pero ya ha superado ese primer trimestre y con él se han ido todos sus miedos. Mucha gente había puesto en duda la veracidad de su embarazo y uno de sus temores era perderlo y que todo el mundo pensara que había sido una mentira, confesaba en el último vídeo de su canal de mtmad.

Ha contado cómo ha sido su experiencia con la ecografía de la semana 12 a la que ha acudido junto a su madre. No ha empezado con buen pie porque se había dejado la cartilla en casa.

Gran susto

Luego se ha enterado de que no puede ir a una prueba de este tipo con crema en la barriga. En ese momento no se veía nada por la crema que se había echado y el susto le ha provocado una buena llorera. Al final se ha tranquilizado porque han empezado a verle y todos los parámetros que se miden en ese momento han dado correctos.

Una vez comprobado que todo estaba bien, ha empezado a curiosear sobre el sexo de su bebé. Aunque ha dejado claro que no tiene claro si compartir la información o no, aunque, por otro lado, está deseando hacer una fiesta.

Al final ha decidido guardarse la información hasta que pueda hacer una fiesta en el campo y poder compartirlo con los suyos. De momento le han dado una probabilidad del 70% de uno de los dos sexos, aunque no es definitivo.

Así que ha decidido hacerse una analítica la semana que viene para ver el ADN y las posibles enfermedades que podría tener el bebé y será cuando le confirmen al 100% su sexo.

Problemas con Isaac

“Mi felicidad no me la va a quitar nadie, pero hay cosas que no voy a permitir”, decía sobre Isaac Torres del que aseguró que no se preocupó el embarazo hasta que se hizo público. “Ahora le ha dado porque quiere venir a las ecografías, perfecto, pero quiero recalcar que no tengo obligación legal de dejarle venir a las ecografías y que si le dejo venir es por un acto de buena fe”, explicaba.

Ha contado que Isaac quería ir a la ecografía de esta semana 12, pero que ella le dijo que era la primera en el hospital y que como no sabía si le iban a dejar entrar, mejor fuera con ella a otra que tenía el día 28 por lo privado y así conocían juntos el sexo del bebé. La reacción, según ella, fue de un gran enfado porque en esa fecha, Isaac iba a estar fuera del país.

Tras la ecografía, ha sido ella la que tuvo que coger el teléfono para llamarle e informarle de cómo habían ido las cosas porque él no había mostrado ningún interés por cómo habían ido las cosas.

Parece que las cosas no mejoran entre los futuros padres, ni siquiera por el bien de su bebé.