Lucía Sánchez comenzaba el pasado miércoles su nueva andadura televisiva en Baila conmigo, el programa de Nagore Robes en Cuatro. Su idea era encontrar el amor después de su ruptura con Isaac Torres. La historia de esta pareja no empezó bien y habrá que ver cómo acaba.

Se conocieron en la tercera edición de La isla de las tentaciones. Ella entraba con Manuel González que no tardaba en serle infiel en el programa. Ella lloraba desconsolada y utilizaba como paño de lágrimas a Isaac, un tentador con el que había hecho buenas amigas que estaba interesado en Marina García, una de sus compañeras.

En aquella edición no surgió entre ellos nada más allá de una amistad, aunque muchos sospechaban ya que a ella le gustaba como algo más. Lo negó en aquel momento y de vuelta a España se convirtió en la amiga de la nueva pareja que se había creado en la isla.

Eso sí, pronto pasó a ser un triángulo y hubo bronca entre Lucía y Marina por el chico en cuestión que acabó quedándose con la gaditana. Juntos fueron a La última tentación donde ya hubo algún flirteo que no gustó a Lucía.

Pero volvieron a España y continuaron con su vida como pareja y conviviendo en su casa recién comprada. Pero como suele decirse, la cabra siempre tira al monte y Lucía pilló a su chico desnudo en su propia casa con otra mujer.

Llegó la ruptura y el cruce de acusaciones entre ellos. Ella entró en el nuevo programa y lo primero que hizo fue vetar un mensaje que le había dejado él asegurando que era el cáncer de su vida y que no quería saber nada de él.

Noticia bomba

Pocos días después llegaba el bombazo, Lucía está esperando un hijo de Isaac, ese chico al que no ha dedicado más que palabras horribles en las últimas semanas.

Después del gran notición, ¿cuál ha sido la reacción de Isaac? La hemos podido conocer a través de redes sociales donde dio su opinión antes de ver el programa en el que Lucía desvelaba el bombazo. "Bueno, chicos, ya os habéis enterado de la noticia. Yo creo que no era el momento, pero al final es una buena noticia. Un hijo solo trae cosas buenas, creo. Siempre lo he dicho. No he dicho nada antes porque había decidido respetarla, pero creo que era algo que teníamos que contar los dos. Ella ha decidido contarlo ahí, tampoco me puedo hacer yo cargo de eso", era su primera reacción nada más conocer la gran revelación de su ex.

“Ahora ya lo sabéis, esperamos que todo vaya bien, que todo vaya para adelante, y que se cuide mucho ella, que esté bien", añadía.

Aunque está claro que no le ha gustado la manera que ha elegido ella para compartir la noticia, sí parece que ha optado por relajar un poco el tono. “Me estáis preguntando muchos si sé algo del bebé, obviamente estoy hablando con ella mucho, sobre todo últimamente. Lo que pasa es que estoy respetando sus tiempos", explicaba en un tono que no es el que ha mantenido en los últimos tiempos.

Parece que ha decidido rebajar tensiones y buscar una postura más conciliadora. Tras un bache anímico, ha vuelto a las redes sociales con fuerza para promocionar su aparición en El Internado. Las cumbres en Amazon Prime Video.