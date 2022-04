Las sensaciones de Chanel antes de partir a Eurovisión

Quedan solo unos días para que el Festival de Eurovisión se celebre y para poder ver a nuestra representante de España, Chanel, interpretando y bailando el que se ha convertido en todo un hit en los últimos meses, SloMo. La artista, que se encuentra ultimando todos los preparativos de su actuación, ha querido explicar cómo se siente y cómo afronta este nuevo reto.

Con la mente ya puesta en el 14 de mayo, RTVE ha convocado una rueda de prensa con los medios para conocer de primera mano cómo se encuentra Chanel a días de estrenarse en el escenario de Turín. "Estoy ready para la gran final. Me siento bien. Tengo ganas de coger el avión a Turín y estar ahí centrada en lo que tenemos que hacer" .

La artista que ya nos ha deleitado con su garra encima de los escenarios como una auéntica diva del pop, ahora lo ha hecho con sus sinceras y emotivas palabras. "Estoy representando a todo un país pero no lo veo como un peso que me estanca o me paraliza, sino como un motor que me da energía". Además. ha querido dejar claro que es un reto que está viviendo con mucho entusiasmo. "Es bonito sentir que todo esto no se lee en forma de presión sino en forma de ánimo. Estoy proyectándome en ese escenario para tener esos nervios antes y familiarzarme con ese sentimiento".

Chanel, como era de esperar, ha contribuido a sembrar la duda con la puesta en escena, ya que ha asegurado que no iba a revelar ningún detalle pero que estaba "cerradísima".

Las semifinales se retransmitirán por La 1

Otro dato importante que no se ha conocido hasta ahora es que las las dos semifinales que se celebran el martes 10 de mayo y el jueves 12 de mayo se retransmitirán por primera vez por La 1, un cambio importante y muy novedoso, ya que hasta el momento siempre se ha retransmitido por La 2.

De esta forma, TVE ha confirmado su gran apuesta por Eurovisión este año. Un hecho que empezó con celebrar el Benidorm Fest con el objetivo de recuperar el mítico Festival de Benidorm como un sello cultural y que, ahora, ha seguido con la retranmisión de las dos semifinales desde el canal principal de la cadena pública.