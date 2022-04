Carmen Nadales, la virgen de ‘Secret Story’ posa en ropa interior en sus redes sociales

“Ahora sí que sí. Esto se ha terminado y no puedo estar más agradecida con todas las muestras de cariño que estoy recibiendo. Ha sido una experiencia única e inesperada que repetiría una y mil veces”, escribía en sus redes sociales hace quince días la concursante de Secret Story, Carmen Nadales.

Así cerraba una etapa y comenzaba otra, pero no sin antes dar las gracias: “Quiero agradecer a @zeppelintv y @secretstory_es por la oportunidad tan bonita que me habéis brindado, sin vosotros no habría conocido a Rafa. Me ha encantado conocer a todo el equipo y quiero agradecer a @nagore_robles, @cristiporta y @maestro_joao por defenderme y aconsejarme tanto. También quiero agradecer a @miriamsaavdra por haber hablado tan bien de mí y por haber cuidado a Rafa en su paso por la casa. Voy a echar de menos los caaarmeeen de @carlossobera pero sobre todo voy a echar de menos que @nagore_robles me imite. ❤️ Gracias a todos. 🥰”.

Puede decirse que su vida ha cambiado mucho tras su paso por la casa de Guadalix. Allí conoció a Rafa que acabó ganando el concurso. Su relación fue aplaudida y creída desde el minuto uno. Y se gestó poco a poco y con muchos altibajos. Tuvo que ser expulsada ella para que ambos reconocieran que se habían enamorado.

Les vimos besarse delante de las cámaras, pero poco más. Muchos lo entendieron cuando la cordobesa desveló su secreto, era virgen. La matemática sorprendió a muchos, pero no a Rafa que reconoció que eso no era ningún problema.

Posado con mensaje

Ahora siguen con su relación fuera de la casa y, de hecho, ella ha abandonado Badajoz para trasladarse a la capital. Y parece que no es lo único que ha cambiado. Ha decidido publicar una foto en ropa interior.

“Hay fotos que son juzgadas sólo por ser en ropa interior, y mi pregunta es, ¿qué tiene de malo? Dejémonos de complejos y del que dirán. No hay nada más bonito que normalizar el cuerpo humano. ❤️ #teamCarmen #teampanteracordobesa #teamPanteradeFernannuñez #teamCarmenNadales”, compartía.

Y como no podía ser de otra manera, este alegato a la libertad y el body positive ha recibido muchos aplausos y piropos como el de la que se ha convertido en su gran amiga, Miriam Saavedra: “Wowwwwww diosa 🔥”.