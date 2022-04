Andrew Garfield anuncia que se retira de la actuación por un tiempo

Que 2021 fue el año de Andrew Garfield es evidente, por eso es comprensible que ahora haya dado el bombazo de la temporada: se retira de la actuación temporalmente. Estrenó Los Ojos de Tammy Faye, una película sobre el fenómeno de la predicadora del mismo nombre junto a Jessica Chastain -a quien le hizo ganar un Oscar-; para después sorprender al mundo con el papel protagonista de Tick, tick... Boom! en el debut como director de Lin-Manuel Miranda, con un personaje que ha demostrado su talento musical y, de nuevo, sus dotes dramáticas en todo tipo de trabajos.

Fue gracias a la promoción de este musical que el actor tuvo que pasar por uno de los retos más duros de su carrera, mentir compulsivamente en todas las entrevistas. Spider-Man: No Way Home se estrenaba en diciembre de 2021, y los rumores de que tanto él como Tobey Maguire aparecerían de nuevo no cesaban; siendo él el único cortafuegos para mantener la sorpresa de los fans. Lo consiguió, y los seguidores de Marvel Studios estuvieron tan emocionados que no solo le perdonaron las mentiras, sino que pidieron el regreso del personaje en una The Amazing Spider-Man 3... Que parece que por el momento no llegará.

Y es que el californiano ha dado una entrevista a Variety en la que ha desvelado que se retirará de la actuación por un tiempo. "Voy a descansar un poco. Necesito recalibrar y reconsiderar qué quiero hacer ahora, y quién quiero ser además de ser una persona normal", contaba, volviendo a hacer gala de su conocida humildad. Una virtud que ya demostró en su no-promoción de Spider-Man, cuando contó que no salía, por lo que vería la película en sala como un fan más. De hecho, con el secretismo que rodeó al proyecto los primeros días, tuvo que ir a verla con Maguire a un cine en secreto.

La entrevista siguió con la confesión de que necesitaba descansar después de la temporada de premios, ya que el actor tuvo que afrontar su segunda nominación al Oscar por Tick, tick... Boom!. No lo ganó -se lo llevó Will Smith-, aunque eso no le impidió recibir cientos de elogios y mensajes a través de las redes sociales. Pese a mostrarse muy agradecido, también declara al medio que necesita ser "ordinario" durante un tiempo.

No ha especificado de cuánto será su retiro, aunque sus fans no dejarán de verle en la ficción. Estrenará Under the banner of heaven en el canal estadounidense Hulu el 28 de abril -en España no se conocen detalles, una serie que adapta la novela policiaca de John Krakauer. Parece haber sido uno de sus grandes retos, pues también ha contado que tenían que cuidarse al máximo con actividades como comer bien o estar en contacto con la naturaleza para cuidar al máximo la historia.